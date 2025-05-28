Сонце "вбиває" супутники Starlink і це велика проблема

Наразі навколо Землі обертається рекордна кількість супутників – значною мірою завдяки запуску мегасузір’їв на кшталт Starlink від SpaceX. Проте агресивне космічне середовище та підвищена сонячна активність скорочують термін служби супутників, що стає особливо актуальним на тлі швидкого зростання їхньої кількості.

Важливо зауважити, що зараз Сонце проходить через пік 11-річного циклу активності відомий, як сонячний максимум. Останній такий період розпочався наприкінці минулого року, інформує 24 Канал.

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В цей період сильні сонячні спалахи викликають геомагнітні бурі, що нагрівають атмосферу Землі та змушують її розширюватися. Через це супутники на низьких орбітах зіштовхуються з більшим опором повітря.

Вчені з Центру космічних польотів імені Ґоддарда (NASA) дослідили вплив таких явищ на супутники Starlink, повідомляє NewScientist. За словами дослідника Денні Олівейри, під час геомагнітних бур ці апарати виходять з ладу швидше, ніж за нормальних умов. За розрахунками, у період пікової активності Сонця термін служби супутника може скорочуватися на 10 днів.

Цей ефект став помітним лише останніми роками через стрімке зростання кількості апаратів на низькій навколоземній орбіті. Зараз їх понад 7 тисяч, більшість із яких належать SpaceX. Компанія планує збільшити їхню кількість до понад 30 тисяч.

Щотижня кілька супутників Starlink сходять з орбіти й згорають у атмосфері. Зі зростанням сузір’я подібні випадки ставатимуть дедалі частішими. "Уперше в історії стільки супутників одночасно повертаються в атмосферу", – зазначив Олівейра.

З 2020 до 2024 року було зафіксовано 523 випадки деорбітації Starlink. За оцінками науковця, невдовзі вони згоратимуть щодня.

Деякі супутники Starlink цілеспрямовано сходять з орбіти наприкінці свого ресурсу, інші – внаслідок природного впливу. Під час останнього періоду активності Сонця 37 супутників з орбітою менш ніж 300 км згоріли за 5 днів, хоча в спокійні періоди це займає до 15 днів.

За оцінками дослідників, прискорена деорбітація може бути корисною для операторів мегасузір’їв – так простіше виводити з ладу несправні апарати. Водночас це ускладнює контроль над супутниками на висотах до 400 км. Існує ризик, що супутник не встигне повністю згоріти й частина уламків досягне поверхні Землі.

Один подібний випадок уже було зафіксовано. У серпні минулого року на фермі в канадській провінції Саскачеван знайшли уламок супутника Starlink вагою 2,5 кг. Окрім цього, в 2025 році у Польщі виявили ймовірні уламки ракети SpaceX.

За даними SpaceX, це наразі єдиний відомий випадок, коли апарат компанії не згорів повністю. Але зі зростанням сузір’я ймовірність таких інцидентів збільшується – а отже, зростає і потенційна небезпека для людей.