Уперше в історії кругообіг води вийшов з рівноваги․ На опади покладатися більше не можна

Згідно з новим звітом, зміна клімату та постійне нераціональне використання водних ресурсів спричиняють "безпрецедентний стрес" для світових водних систем. Учені кажуть, що вперше в історії людства ми більше не можемо покладатися на опади, як головне джерело прісної води, оскільки водний цикл планети виведений з рівноваги.

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Більше половини світового виробництва їжі знаходиться під загрозою краху в найближчі 25 років через зростаючу глобальну водну кризу. Зміна клімату, руйнівне землекористування і постійне неправильне управління водними ресурсами призводять до того, що майже 3 мільярди людей тепер знаходяться в районах, яким загрожує засуха і неврожай, пише LiveScience.

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Якщо цю тенденцію не змінити, зростаючий дефіцит матиме значний вплив на все людство і навколишнє середовище. Кілька великих міст уже просідають через втрату підземних вод, а до 2050 року через проблеми доступу до прісної води, за прогнозом, буде втрачено до 8% світового валового внутрішнього продукту і 15% ВВП країн з низьким рівнем доходу.

Сьогодні половина населення світу стикається з нестачею води. Оскільки цей життєво важливий ресурс стає все більш дефіцитним, продовольча безпека і людський розвиток опиняються під загрозою. Ми дозволяємо цьому статися,

– каже Йохан Рокстрьом, директор Потсдамського інституту досліджень впливу на клімат.

Він додає, що "вперше в історії людства ми виводимо глобальний кругообіг води з рівноваги". На опади, джерело всієї прісної води, "більше не можна покладатися через спричинені людиною зміни клімату та землекористування, що підриває основу добробуту людей та глобальної економіки".

Вчені розглядають прісну воду в двох аспектах: блакитну (міститься в річках, озерах і водоносних артеріях) і зелену (міститься в ґрунті та рослинах). Ця вода циркулює по всьому світу в атмосферних потоках, утворюючи приблизно половину опадів, що випадають на сушу. Території в Індії, Китаї та Європі сильно залежать саме від потоку зеленої води, що ставить їх під дедалі більшу загрозу дефіциту, оскільки погодні системи порушуються: там, де екосистеми звикли отримувати певну кількість вологи, її випадає все менше, а там, де традиційно було більш посушливо, тепер спостерігають масштабні повені.

В останні роки Амазонія зазнала сильних посух, які загрожують перетворити тропічні ліси на савану, льодовики тануть з безпрецедентною швидкістю, а Європа страждає від смертоносних паводків. Попереднє дослідження також висвітлило небезпеку в Північній Америці: за прогнозами, до 2071 року майже половина з 204 басейнів прісної води в США не зможе задовольнити попит на воду.

Вчені закликають "трансформувати економіку води", починаючи з належної оцінки води, щоб "визнати її дефіцит і численні вигоди, які вона приносить".