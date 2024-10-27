Детали отчета

Более половины мирового производства пищи находится под угрозой краха в ближайшие 25 лет из-за растущего глобального водного кризиса. Изменение климата, разрушительное землепользование и постоянное неправильное управление водными ресурсами приводят к тому, что почти 3 миллиарда людей теперь находятся в районах, которым грозит засуха и неурожай, пишет LiveScience.

Смотрите также Ученые нашли неожиданный источник загрязнения, который по вреду не уступает городскому смогу

Если эту тенденцию не изменить, растущий дефицит будет иметь значительное влияние на все человечество и окружающую среду. Несколько крупных городов уже проседают из-за потери подземных вод, а к 2050 году из-за проблем доступа к пресной воде, по прогнозу, будет потеряно до 8% мирового валового внутреннего продукта и 15% ВВП стран с низким уровнем дохода.

Сегодня половина населения мира сталкивается с нехваткой воды. Поскольку этот жизненно важный ресурс становится все более дефицитным, продовольственная безопасность и человеческое развитие оказываются под угрозой. Мы позволяем этому произойти,

– говорит Йохан Рокстрём, директор Потсдамского института исследований влияния на климат.

Он добавляет, что "впервые в истории человечества мы выводим глобальный круговорот воды из равновесия". На осадки, источник всей пресной воды, "больше нельзя полагаться из-за вызванных человеком изменений климата и землепользования, что подрывает основу благосостояния людей и глобальной экономики".

Ученые рассматривают пресную воду в двух аспектах: голубую (содержится в реках, озерах и водоносных артериях) и зеленую (содержится в почве и растениях). Эта вода циркулирует по всему миру в атмосферных потоках, образуя примерно половину осадков, выпадающих на сушу. Территории в Индии, Китае и Европе сильно зависят именно от потока зеленой воды, что ставит их под все большую угрозу дефицита, поскольку погодные системы нарушаются: там, где экосистемы привыкли получать определенное количество влаги, ее выпадает все меньше, а там, где традиционно было более засушливо, теперь наблюдают масштабные наводнения.

В последние годы Амазония подверглась сильным засухам, которые угрожают превратить тропические леса в саванну, ледники тают с беспрецедентной скоростью, а Европа страдает от смертоносных паводков. Предыдущее исследование также осветило опасность в Северной Америке: по прогнозам, к 2071 году почти половина из 204 бассейнов пресной воды в США не сможет удовлетворить спрос на воду.

Ученые призывают "трансформировать экономику воды", начиная с надлежащей оценки воды, чтобы "признать ее дефицит и многочисленные выгоды, которые она приносит".