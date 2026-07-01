Світовий океан побив температурні рекорди у червні: що це означає для всіх нас

Глобальне потепління переходить на новий рівень, і червень 2026 року став тому черговим підтвердженням. Світовий океан демонструє температурні показники, які змушують кліматологів говорити про вхід у незвідані території. Це не просто суха статистика, а сигнал про серйозні зміни в екосистемах Землі.

Чому вода нагрілася до критичних позначок?

Світовий океан щойно пережив найспекотніший червень за всю історію спостережень. За даними європейської служби моніторингу, середня температура поверхні моря в минулому місяці досягла позначки 20,98 градуса Цельсія. Цей показник перевершив попередні максимуми, які вчені зафіксували у 2023 та 2024 роках, що свідчить про невпинне прискорення кліматичних змін. Про це пише видання Phys.org.

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Науковці з Європейської служби зміни клімату Copernicus та Служби моніторингу морського середовища (CMEMS) підтвердили, що ситуація розвивається за тривожним сценарієм. Зокрема, 21 червня добова температура поверхні води сягнула 20,86 градуса Цельсія за даними C3S, що трохи вище за показники минулих двох років. Водночас дані Copernicus Marine за той самий день вказують на ще вищу позначку – 21,0 градуса Цельсія, що на 0,1 градуса Цельсія більше за попередні рекорди.

Поточні умови можуть вказувати на початок нової фази, що знову веде нас на незвідану територію,

– прокоментував директор Служби зміни клімату Copernicus у ECMWF Карло Буонтемпо.

Ель-Ніньо та парниковий ефект: подвійний удар

Головними чинниками такого стрімкого нагріву вчені називають поєднання природного явища Ель-Ніньо та антропогенної зміни клімату. Ель-Ніньо характеризується незвичайно теплими водами в екваторіальній частині Тихого океану, що вивільняє величезну кількість тепла в атмосферу та змінює напрямки вітрів і опадів по всьому світу. Всесвітня метеорологічна організація офіційно оголосила про початок цього явища на початку червня 2026 року.

Проте природні цикли – це лише частина проблеми. Основний внесок робить накопичення парникових газів, які утримують тепло в земній системі. Океани відіграють роль гігантського регулятора, поглинаючи близько 90 відсотків надлишкового тепла, що виникає через спалювання викопного палива. Коли ця "губка" переповнюється, наслідки стають відчутними для всієї планети.

Через Ель-Ніньо, а також через потепління внаслідок викидів парникових газів, які ми продовжуємо постачати в атмосферу, можна очікувати, що 2026 рік буде серед найтепліших за всю історію спостережень,

– заявив провідний океанограф Служби моніторингу морського середовища Copernicus Саймон Ван Генніп.

Регіональні температурні аномалії

Рекордна спека спостерігається не лише в масштабах планети, а й у конкретних регіонах. Середземне море встановило власний червневий антирекорд – температура води там піднялася до 24,3 градуса Цельсія. Це вище за показники 2023 та 2025 років. Ба більше, морські теплові хвилі охопили 98 відсотків басейну Середземномор'я протягом першої половини року.

Не відстає і тропічна частина Тихого океану, де в червні зафіксували рекордні 27,26 градуса Цельсія. Сильне потепління спостерігають біля узбережжя Перу та Каліфорнії. Загалом морські теплові хвилі – тривалі періоди аномально високих температур – зачепили близько 82 відсотків Світового океану. Це другий за масштабом показник після екстремального 2024 року.

Наслідки для екосистеми та людей

Перегрітий океан – це не лише проблема морських мешканців. Вища температура води означає більше енергії для штормів. Тепла вода посилює випаровування, що веде до руйнівних злив та масштабних повеней. Одночасно з цим у певних регіонах, як-от в Африці чи Австралії, Ель-Ніньо підвищує ризики тривалих посух і лісових пожеж.

Для морських екосистем наслідки можуть бути фатальними. Тепловий стрес призводить до масового знебарвлення та загибелі коралових рифів. Оскільки вода при нагріванні розширюється, підвищення температури безпосередньо сприяє підйому рівня Світового океану, що загрожує прибережним містам.

Вчені продовжують пильно стежити за ситуацією. Оскільки прогнози вказують на розвиток потужного Ель-Ніньо, ймовірність нових температурних рекордів у найближчі місяці залишається надзвичайно високою. Океан, який десятиліттями захищав людство від найгірших наслідків викидів вуглецю, сам опинився у глибокій кризі.