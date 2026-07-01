Почему вода нагрелась до критических значений?

Мировой океан только что пережил самый жаркий июнь за всю историю наблюдений. По данным европейской службы мониторинга, средняя температура поверхности моря в прошлом месяце достигла отметки 20,98 градуса Цельсия. Этот показатель превзошел предыдущие максимумы, которые ученые зафиксировали в 2023 и 2024 годах, что свидетельствует о неуклонном ускорении климатических изменений. Об этом пишет издание Phys.org.

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Ученые из Европейской службы по изменению климата Copernicus и Службы мониторинга морской среды (CMEMS) подтвердили, что ситуация развивается по тревожному сценарию. В частности, 21 июня суточная температура поверхности воды достигла 20,86 градуса Цельсия по данным C3S, что немного выше показателей последних двух лет. В то же время данные Copernicus Marine за тот же день указывают на еще более высокую отметку – 21,0 градуса Цельсия, что на 0,1 градуса Цельсия превышает предыдущие рекорды.

Текущие условия могут указывать на начало новой фазы, которая вновь ведет нас в неизведанную территорию,

– прокомментировал директор Службы по изменению климата Copernicus в ECMWF Карло Буонтемпо.

Эль-Ниньо и парниковый эффект: двойной удар

Главными факторами такого стремительного потепления ученые называют сочетание природного явления Эль-Ниньо и антропогенного изменения климата. Эль-Ниньо характеризуется необычно теплыми водами в экваториальной части Тихого океана, что выделяет огромное количество тепла в атмосферу и изменяет направления ветров и осадков по всему миру. Всемирная метеорологическая организация официально объявила о начале этого явления в начале июня 2026 года.

Однако природные циклы – это лишь часть проблемы. Основной вклад вносит накопление парниковых газов, удерживающих тепло в земной системе. Океаны играют роль гигантского регулятора, поглощая около 90 процентов избыточного тепла, возникающего из-за сжигания ископаемого топлива. Когда эта "губка" переполняется, последствия становятся ощутимыми для всей планеты.

Из-за Эль-Ниньо, а также из-за потепления в результате выбросов парниковых газов, которые мы продолжаем выбрасывать в атмосферу, можно ожидать, что 2026 год станет одним из самых теплых за всю историю наблюдений,

– заявил ведущий океанограф Службы мониторинга морской среды Copernicus Саймон Ван Геннип.

Региональные температурные аномалии

Рекордная жара наблюдается не только в масштабах планеты, но и в конкретных регионах. Средиземное море установило свой июньский антирекорд – температура воды там поднялась до 24,3 градуса Цельсия. Это выше показателей 2023 и 2025 годов. Более того, морские тепловые волны охватили 98 процентов бассейна Средиземноморья в течение первой половины года.

Не отстает и тропическая часть Тихого океана, где в июне зафиксировали рекордные 27,26 градуса Цельсия. Сильное потепление наблюдается у побережья Перу и Калифорнии. В целом морские тепловые волны – длительные периоды аномально высоких температур – охватили около 82 процентов Мирового океана. Это второй по масштабу показатель после экстремального 2024 года.

Последствия для экосистемы и людей

Перегретый океан – это не только проблема морских обитателей. Более высокая температура воды означает больше энергии для штормов. Теплая вода усиливает испарение, что приводит к разрушительным ливням и масштабным наводнениям. Одновременно с этим в определенных регионах, таких как Африка или Австралия, Эль-Ниньо повышает риски длительных засух и лесных пожаров.

Для морских экосистем последствия могут быть фатальными. Тепловой стресс приводит к массовому обесцвечиванию и гибели коралловых рифов. Поскольку вода при нагревании расширяется, повышение температуры напрямую способствует подъему уровня Мирового океана, что угрожает прибрежным городам.

Ученые продолжают пристально следить за ситуацией. Поскольку прогнозы указывают на развитие мощного Эль-Ниньо, вероятность новых температурных рекордов в ближайшие месяцы остается чрезвычайно высокой. Океан, который десятилетиями защищал человечество от самых страшных последствий выбросов углерода, сам оказался в глубоком кризисе.