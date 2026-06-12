Чего ждать от возвращения Эль-Ниньо?

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) официально объявило о начале климатического явления Эль-Ниньо, зафиксировав повышение температуры поверхности воды в центрально-восточной части Тихого океана более чем на 0,5 градуса Цельсия выше нормы. Об этом пишет издание New Scientist.

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Метеорологи подтвердили, что условия для формирования явления полностью сложились, а модели прогнозируют его сохранение как минимум в течение следующих шести месяцев. Японское метеорологическое агентство также подтвердило начало цикла, который специалисты уже называют потенциально "сверхмощным".

Этот последний Эль-Ниньо, вероятно, станет значимым событием, возможно, одним из самых интенсивных за всю историю наблюдений,

– прокомментировал Адам Скейф из Метеорологического офиса Великобритании.

Эль-Ниньо, что в переводе с испанского означает "мальчик", является теплой фазой цикла Южного колебания. Феномен возникает, когда пассатные ветры, которые обычно дуют с востока на запад, ослабевают. Это позволяет огромным массам теплой воды из западной части Тихого океана переместиться к берегам Южной Америки. Такой "тепловой всплеск" нагревает атмосферу, что неизбежно ведет к росту глобальной температуры и провоцирует экстремальные погодные условия в разных уголках Земли, пишет NOAA.



Эта схема показывает температуру воды в Тихом океане / Изображение NOAA

Готовьтесь к супер-Эль-Ниньо

Ученые из NOAA оценивают вероятность того, что этот Эль-Ниньо станет "очень сильным" или даже "супер" Эль-Ниньо, в 63 процента, пишет IFLScience. Это означает, что температура воды в экваториальной зоне Тихого океана может подняться на 2 градуса Цельсия выше среднего уровня.

Отдельные прогнозы еще более тревожны: некоторые компьютерные модели указывают на возможное повышение до 2,6 или даже 3 градуса Цельсия. Если это произойдет, будет побит рекорд 1982 – 1983 годов, когда аномальное потепление океана вызвало масштабные наводнения в Перу, которые привели к гибели от 1300 до 2000 человек.

Глобальная угроза

Наибольшие опасения климатологов вызывает возможность повторения сценария 1877 года. Тогда мощное явление Эль-Ниньо вызвало катастрофические засухи и неурожаи по всему миру, что, по оценкам историков, привело к гибели более 50 миллионов человек. Это составляло около 4 процентов тогдашнего населения планеты.

В современном эквиваленте такая трагедия могла бы означать гибель 250 миллионов человек, отмечает Daily Mail. В XIX веке отсутствие муссонных дождей в Индии, длительные засухи в Китае и пересыхание рек в Бразилии сопровождались вспышками холеры, малярии и чумы.

Могут снова повториться одновременные многолетние засухи, подобные тем, что были в 1870-х годах,

– заявила доцент Университета штата Вашингтон Дипти Сингх.

Она добавила, что сегодняшняя ситуация осложняется тем, что атмосфера и океаны уже существенно прогреты из-за глобального потепления, поэтому будущие экстремальные явления могут оказаться еще более разрушительными.

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Экономические последствия и региональные изменения

Эль-Ниньо обычно достигает пика зимой и продолжает влиять на климат в течение следующего года. Ожидается, что 2027 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений. Это напрямую повлияет на продовольственную безопасность. Дефицит осадков в Юго-Восточной Азии, Австралии и некоторых частях Африки угрожает урожаям риса, кофе и какао. Если Индия, которая является ведущим экспортером риса, ограничит его поставки из-за плохого урожая, это приведет к резкому росту цен на мировом рынке.

Интересным аспектом является влияние Эль-Ниньо на сезон ураганов в Атлантике. Обычно это явление подавляет формирование тропических циклонов. Однако метеорологи из AccuWeather предостерегают от чрезмерного оптимизма. Они напоминают о 1992 году, когда во время Эль-Ниньо возник ураган "Эндрю" 5-й категории, который унес жизни 65 человек. Теплая вода в океане по-прежнему таит в себе огромный потенциал для мощных штормов.

Мир должен готовиться к тому, что привычные погодные модели изменятся. Это требует долгосрочного планирования и быстрой адаптации к новым климатическим реалиям.