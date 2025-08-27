Вчені розгадали таємницю дивної бірюзової плями в Антарктичному океані, яку бачили на супутникових знімках з початку 2000-х років. Нове дослідження показало, що сяйво створюють не ті організми, на яких спершу думали, і це відкриття змінює уявлення про вуглецевий цикл планети.

Протягом десятиліть загадкова бірюзова пляма в Антарктичному океані, на південь від так званого "великого кальцитового поясу", спантеличувала науковців. Ця ділянка вважалася надто холодною для існування коколітофорідів – мікроскопічних організмів, які живуть у багатших на кальцій водах і мають світловідбивні оболонки. Саме їх вважали причиною подібних явищ в інших частинах океану, однак нове дослідження опубліковане в Global Biogeochemical Cycles показало несподівану причину, розповідає 24 Канал.

То що насправді викликає це сяйво?

Щоб з'ясувати причину аномалії, команда вчених вирушила в експедицію та взяла зразки води на різних глибинах, отримавши дані, недоступні для супутників.

Дослідники справді знайшли коколітофориди в холодних водах, хоча і в значно меншій концентрації, ніж очікувалося. Це розширює відомий ареал їхнього проживання.

Що таке коколітофориди Це одноклітинні водорості, що належать до групи фітопланктону. Вони живуть у морських водах, створюють навколо себе мініатюрні вапнякові пластинки – коколіти – і завдяки цьому відрізняються особливою відбивною здатністю. Саме ці організми нерідко спричиняють бірюзовий або молочно-білий колір океану, який помітно на супутникових знімках.

Однак головною причиною яскравого сяйва виявився інший вид планктону – діатомеї. Їхні блискучі зовнішні шари ефективно розсіюють світло, створюючи видиме з космосу світіння.

Що таке діатомеї Це мікроскопічні одноклітинні водорості, які входять до складу фітопланктону в прісних і морських водоймах. Їхня особливість – міцна прозора оболонка-"панцир" із кремнезему, що надає клітинам різноманітних форм і дозволяє їм ефективно використовувати сонячне світло для фотосинтезу.



Фрагменти діатомей у зразках води / Фото W. M. Balch

Це відкриття важливе для розуміння клімату Землі. Коколітофориди відіграють ключову роль у поглинанні атмосферного вуглецю, і тепер вчені знають, що ці організми поширені набагато ширше, ніж вважалося раніше.