Ученые разгадали тайну странного бирюзового пятна в Антарктическом океане, которое видели на спутниковых снимках с начала 2000-х годов. Новое исследование показало, что сияние создают не те организмы, на которых сперва думали, и это открытие меняет представление об углеродном цикле планеты.

В течение десятилетий загадочное бирюзовое пятно в Антарктическом океане, к югу от так называемого "большого кальцитового пояса", озадачивало ученых. Этот участок считался слишком холодным для существования коколитофоридов – микроскопических организмов, которые живут в богатых кальцием водах и имеют светоотражающие оболочки. Именно их считали причиной подобных явлений в других частях океана, однако новое исследование опубликовано в Global Biogeochemical Cycles показало неожиданную причину, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Эль-Ниньо или Ла-Нинья: ученые прогнозируют поведение океанических течений и влияние на осеннюю погоду

Так что на самом деле вызывает это сияние?

Чтобы выяснить причину аномалии, команда ученых отправилась в экспедицию и взяла образцы воды на разных глубинах, получив данные, недоступные для спутников.

Исследователи действительно нашли коколитофориды в холодных водах, хотя и в значительно меньшей концентрации, чем ожидалось. Это расширяет известный ареал их обитания.

Что такое коколитофориды Это одноклеточные водоросли, принадлежащие к группе фитопланктона. Они живут в морских водах, создают вокруг себя миниатюрные известняковые пластинки – коколиты – и благодаря этому отличаются особой отражательной способностью. Именно эти организмы нередко вызывают бирюзовый или молочно-белый цвет океана, который заметен на спутниковых снимках.

Однако главной причиной яркого сияния оказался другой вид планктона – диатомеи. Их блестящие внешние слои эффективно рассеивают свет, создавая видимое из космоса свечение.

Что такое диатомеи Это микроскопические одноклеточные водоросли, которые входят в состав фитопланктона в пресных и морских водоемах. Их особенность – прочная прозрачная оболочка-"панцирь" из кремнезема, что придает клеткам разнообразные формы и позволяет им эффективно использовать солнечный свет для фотосинтеза.



Фрагменты диатомей в образцах воды / Фото W. M. Balch

Это открытие важно для понимания климата Земли. Коколитофориды играют ключевую роль в поглощении атмосферного углерода, и теперь ученые знают, что эти организмы распространены гораздо шире, чем считалось ранее.