Що принесуть течії восени?

Станом на серпень 2025 року, в екваторіальній частині Тихого океану зберігаються нейтральні умови, відомі як "ENSO-нейтральний стан". Це означає, що температура поверхні моря близька до середніх значень. Прогнози вказують, що така ситуація, найімовірніше, триватиме до кінця літа та на початку осені. Наприклад, на період із серпня по жовтень імовірність нейтральних умов оцінюється в 56–68%, пише 24 Канал з посиланням на Центр кліматичних прогнозів NOAA. Однак ближче до кінця року ситуація може змінитися: прогнози вказують на зростання ймовірності розвитку Ла-Ніньї.

Ель-Ніньйо та Ла-Нінья – це дві протилежні фази одного великого кліматичного циклу, відомого як Південне коливання Ель-Ніньйо (ENSO). Цей цикл полягає у коливаннях температури води в екваторіальній частині Тихого океану, що мають значний вплив на погоду по всій планеті. Ці явища зазвичай тривають від 9 до 12 місяців, але іноді можуть затягуватися на роки. Вони відбуваються з періодичністю раз на 2-7 років, але вчені не вміють їх прогнозувати. Вони лише спостерігають за температурою океану: якщо фіксується достатньо тривала зміна температури, науковці оголошують початок того чи іншого періоду.

Ель-Ніньйо – це тепла фаза циклу ENSO. Вона характеризується аномальним підвищенням температури поверхневих вод у центральній та східній частинах Тихого океану.

Ла-Нінья – це холодна фаза циклу ENSO і повна протилежність Ель-Ніньйо. Вона характеризується зниженням температури поверхневих вод у тій самій частині Тихого океану нижче за кліматичну норму.

Цієї осені ймовірність виникнення Ла-Ніньї збільшується до 39% у період з вересня по листопад і до 44% з жовтня по грудень. Деякі прогностичні моделі схиляються до того, що восени та на початку зими 2025-2026 років може настати короткочасний період Ла-Ніньї, після чого умови знову повернуться до нейтральних.

Як це вплине на нас?

Для Європи вплив Ла-Ніньї зазвичай проявляється взимку. Це явище часто асоціюється з холоднішими зимами на континенті. Проте вплив залежить від багатьох факторів, зокрема від того, в якій частині Тихого океану – центральній чи східній – спостерігається найсильніше охолодження. Крім того, на погоду в Європі впливають й інші кліматичні чинники, такі як Північноатлантичне коливання (NAO).

Загалом, осінь 2025 року в Європі може початися з теплої погоди, яка поступово змінюватиметься на прохолоднішу та вологішу, особливо в листопаді. Опади, ймовірно, будуть вищими за норму в Північній та частині Центральної Європи, особливо в жовтні та листопаді. Водночас у південних регіонах, наприклад, на південному заході Іберійського півострова, очікується більш суха погода. Перші заморозки в Україні та Польщі можливі вже в середині жовтня.