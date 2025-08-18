Чому NASA може змінити курс і що це означає для науки?

Шон Даффі, який нещодавно очолив NASA як тимчасовий виконувач обов'язків адміністратора (з потенційним призначенням на постійній основі), планує внести суттєві корективи в діяльність агенції. Його головна мета – перенаправити ресурси з програм, що вивчають Землю та її клімат, на освоєння далекого космосу, оскільки адміністрація Трампа не вірить у глобальне потепління та екологічні наслідки забруднення. Даффі, колишній конгресмен і телеведучий, який також обіймає посаду міністра транспорту США, вважає, що основна місія NASA полягає саме в дослідженні позаземного простору, а не в науках про саму Землю, пише 24 Канал з посиланням на Ars Technica.

Під час свого виступу він заявив, що всі наукові зусилля агенції мають бути спрямовані на реалізацію таких проєктів, як створення постійної бази на Місяці та розробка ядерного реактора для забезпечення її енергією. За його словами, програми з вивчення клімату були пріоритетом попередньої адміністрації, але тепер від них слід відмовитися на користь "справжньої місії" NASA.

Така позиція викликала неоднозначну реакцію:

З одного боку, багато представників космічної індустрії підтримують ідею зосередитися на дослідженні Місяця. Вони вважають, що це може прискорити повернення американських астронавтів на супутник, даючи США змогу випередити Китай у нових космічних перегонах.

З іншого боку, ця ініціатива прямо суперечить установчому документу NASA – Національному акту про аеронавтику та дослідження космічного простору 1958 року. У цьому законі чітко зазначено, що одним із ключових завдань агенції є "розширення людських знань про явища в атмосфері та космосі".

Програми з вивчення Землі, на які зазвичай виділяється близько 10% бюджету NASA, відіграють важливу роль у моніторингу погоди, вивченні змін у землекористуванні та спостереженні за атмосферою планети.

Колишня заступниця адміністратора NASA Лорі Гарвер розкритикувала пропозицію Даффі. Вона наголосила, що ігнорування наукових даних та відмова від однієї з найважливіших для суспільства функцій агенції втягує NASA в політичні ігри. За її словами, це не лише підриває статус США як світового лідера, а й створює ризики для економічного майбутнього країни. Гарвер також зазначила, що, згідно з опитуваннями, громадськість хотіла б, аби дослідженням Землі та клімату приділялося навіть більше уваги, ніж іншим, дорожчим, напрямам.

Науковці також висловлюють занепокоєння. Вони підкреслюють, що глибоке розуміння нашої планети є ключовим для ефективного дослідження інших світів, таких як Марс, та пошуку ознак життя на них. Крім того, наукові дані NASA про Землю мають величезне практичне значення: вони допомагають фермерам, морякам і синоптикам, а також відіграють важливу роль у забезпеченні національної безпеки.

Ширший контекст проблеми

Нинішня політика адміністрації Трампа, що включає навіть плани зі знищення двох діючих супутників, на дані яких покладаються вчені та аграрії, є частиною ширшої тенденції до згортання екологічних досліджень.

Дональд Трамп з перших днів свого президентства почав згортати екологічні програми, закривати проєкти, атакувати чисту енергетику тощо. Він не вірить у зміну клімату й повертає свою країну до пріоритезації викопного палива.

Одним із перших і найбільш символічних кроків стала друга відмова США від Паризької кліматичної угоди. Він також розпочав знищувати регуляторну бази Агентства з охорони довкілля (EPA), здійснюючи атаки на повноваження та наукову основу відомства. Було скасовано низку екологічних стандартів, запроваджених попередніми адміністраціями, зокрема правила для викидів транспорту, регулювання електростанцій та інше.