Почему NASA может изменить курс и что это значит для науки?

Шон Даффи, который недавно возглавил NASA как временно исполняющий обязанности администратора (с потенциальным назначением на постоянной основе), планирует внести существенные коррективы в деятельность агентства. Его главная цель – перенаправить ресурсы с программ, изучающих Землю и ее климат, на освоение дальнего космоса, поскольку администрация Трампа не верит в глобальное потепление и экологические последствия загрязнения. Даффи, бывший конгрессмен и телеведущий, который также занимает должность министра транспорта США, считает, что основная миссия NASA заключается именно в исследовании внеземного пространства, а не в науках о самой Земле, пишет 24 Канал со ссылкой на Ars Technica.

Во время своего выступления он заявил, что все научные усилия агентства должны быть направлены на реализацию таких проектов, как создание постоянной базы на Луне и разработка ядерного реактора для обеспечения ее энергией. По его словам, программы по изучению климата были приоритетом предыдущей администрации, но теперь от них следует отказаться в пользу "настоящей миссии" NASA.

Такая позиция вызвала неоднозначную реакцию:

С одной стороны, многие представители космической индустрии поддерживают идею сосредоточиться на исследовании Луны. Они считают, что это может ускорить возвращение американских астронавтов на спутник, давая США возможность опередить Китай в новой космической гонке.

С другой стороны, эта инициатива прямо противоречит учредительному документу NASA – Национальному акту об аэронавтике и исследовании космического пространства 1958 года. В этом законе четко указано, что одной из ключевых задач агентства является "расширение человеческих знаний о явлениях в атмосфере и космосе".

Программы по изучению Земли, на которые обычно выделяется около 10% бюджета NASA, играют важную роль в мониторинге погоды, изучении изменений в землепользовании и наблюдении за атмосферой планеты.

Бывшая заместитель администратора NASA Лори Гарвер раскритиковала предложение Даффи. Она отметила, что игнорирование научных данных и отказ от одной из важнейших для общества функций агентства втягивает NASA в политические игры. По ее словам, это не только подрывает статус США как мирового лидера, но и создает риски для экономического будущего страны. Гарвер также отметила, что, согласно опросам, согласно опросам общественность хотела бы, чтобы исследованиям Земли и климата уделялось даже больше внимания, чем другим, более дорогим, направлениям.

Ученые также выражают беспокойство. Они подчеркивают, что глубокое понимание нашей планеты является ключевым для эффективного исследования других миров, таких как Марс, и поиска признаков жизни на них. Кроме того, научные данные NASA о Земле имеют огромное практическое значение: они помогают фермерам, морякам и синоптикам, а также играют важную роль в обеспечении национальной безопасности.

Более широкий контекст проблемы

Нынешняя политика администрации Трампа, включающая даже планы по уничтожению двух действующих спутников, на данные которых полагаются ученые и аграрии, является частью более широкой тенденции к свертыванию экологических исследований.

Дональд Трамп с первых дней своего президентства начал сворачивать экологические программы, закрывать проекты, атаковать чистую энергетику и тому подобное. Он не верит в изменение климата и возвращает свою страну к приоритезации ископаемого топлива.

Одним из первых и наиболее символических шагов стал второй отказ США от Парижского климатического соглашения. Он также начал уничтожать регуляторную базу Агентства по охране окружающей среды (EPA), осуществляя атаки на полномочия и научную основу ведомства. Был отменен ряд экологических стандартов, введенных предыдущими администрациями, в частности правила для выбросов транспорта, регулирования электростанций и прочее.