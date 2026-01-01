Новий результат знову підтверджує правоту копенгагенської школи та може пролити світло на інші, менш усталені питання квантової механіки. Про це пише 24 Канал із посиланням на Phus Org.

У якій суперечці з Ейнштейном Бор мав рацію?

Під час зустрічей на фізичних конференціях Альберт Ейнштейн і Нільс Бор любили вести неспішні дискусії про квантову механіку. Ейнштейн, який завжди скептично ставився до стандартної картини квантової механіки, що формувалася в той час, часто заявляв, що знаходить у трактуванні Бора прогалини та суперечності. Бор же завжди був готовий прийняти виклик.

На Сольвеївській конференції 1927 року в Брюсселі Ейнштейн запропонував експеримент, який, на його думку, мав виявити принципову суперечність у принципі доповнюваності. Згідно з цим принципом, пари властивостей частинок — таких як положення й імпульс або частота й час життя – не можуть бути виміряні одночасно. Принцип доповнюваності лежить в основі уявлень про хвильово-частинковий дуалізм і принцип невизначеності Гайзенберга.

Експеримент, виконаний Цзянь-Вей Паном з Університету науки і технологій Китаю разом із колегами, підтвердив позицію Бора; їхню статтю опубліковано в журналі Physical Review Letters.

Аргумент Бора полягав у тому, що точне вимірювання імпульсу частинки, згідно з принципом невизначеності, призведе до великої невизначеності її положення, а це спричинить розмиття інтерференційних смуг. Саме це й було зафіксовано в новому дослідженні.

Змінюючи глибину пастки оптичного пінцета, дослідники динамічно налаштовували власну невизначеність імпульсу атома рубідію, що, своєю чергою, робило інтерференційні смуги більш або менш розмитими – у повній відповідності з принципом доповнюваності та передбаченням Бора.

