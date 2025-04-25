Єгиптолог знайшов на обеліску в Парижі секретні повідомлення, які не помічали 200 років

Французький єгиптолог знайшов сім прихованих послань на Луксорському обеліску в центрі Парижа. Майже два століття цей пам’ятник стоїть на площі Згоди, але тільки зараз вдалося виявити зашифровані ієрогліфи, які розкривають нові грані стародавньої єгипетської пропаганди.

Деталі відкриття

У 1830 році віце-король Єгипту подарував Франції 3300-річний єгипетський обеліск – різьблений кам'яний стовп із пірамідальною вершиною. У 1836 році обеліск знайшов свій дім у Парижі, на площі Згоди. Здавалося б, простоявши в центрі французької столиці майже 200 років, паризькі єгиптологи мали б дізнатися про стародавній пам'ятник усе, що тільки можна. Але, виявляється, знаменитий обеліск все ще має свої таємниці, повідомляє 24 Канал з посиланням на La Brújula Verde.

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Жан-Гійом Олетт-Пеллетьє, єгиптолог і криптолог з Паризького католицького університету, стверджує, що виявив сім раніше не задокументованих послань, висічених на Луксорському обеліску XIII століття до нашої ери. Загалом, написи мали на меті підтвердити божественну владу фараона Рамзеса II в очах давньоєгипетської еліти. Дослідник планує більш детально викласти свої висновки в статті, яка згодом вийде в журналі ENiM.

Олетт-Пеллетьє виявив написи ще в грудні 2021 року, коли обеліск тимчасово був оточений ремонтними риштуваннями. Риштування дозволило Олете-Пеллетьє піднятися до самої вершини й побачити найвищі написи на пам'ятнику, близько до його золотого верху у формі піраміди. Саме тоді, коли Отто-Пеллетьє спробував прочитати ієрогліфи горизонтально, а не вертикально, він почав помічати раніше не ідентифіковані написи.



Жан-Гійом Олетт-Пеллетьє вивчає обеліск у 2021 році / Фото Жан-Гійома Олетт-Пеллетьє

Деякі з нових повідомлень були приховані в самих ієрогліфах – техніка, відома як "крипто-ієрогліфи", яку використовувала давньоєгипетська еліта і яку сьогодні здатні інтерпретувати лише шість єгиптологів у світі.

Вчений каже, що люди, наприклад, не помічали, що під одним із малюнків бога Амона є стіл для підношень. Це дозволяє виявити ціле нове речення, яке повідомляє про жертвоприношення, яке цар приносить богу Амону.

Комбінації нових ідентифікованих написів створюють додаткові значення в так званій тривимірній криптографії. Єгиптолог пояснив, що загадковий текст можна зрозуміти, лише обійшовши навколо пам'ятника і подивившись на нього з певних точок і під певними кутами. Зокрема, коли обеліск стояв біля входу до Луксорського храму в Єгипті, одне з послань було б видно з суден, що пливли по Нілу. Це свідчить про те, що послання, яке звеличує божественну владу фараона Рамзеса II, призначалося для елітних осіб, які прибували на човнах. Інший напис закликає глядачів робити божественні жертвоприношення, щоб заспокоїти гнів богів.

Загалом, таємні написи підкреслюють могутність, перемоги, довголіття Рамзеса II та його задобрювання богів.

Ці послання є формою пропаганди на користь фараона Рамзеса II,

– каже Олетт-Пеллетьє.

Він стверджує, що Рамзес II хотів ще більше легітимізувати своє божественне право на владу в очах знатного класу.

Рамзес II правив з 1279 по 1213 рік до нашої ери і є одним з найвідоміших фараонів Стародавнього Єгипту. Луксорський обеліск у Парижі є одним з двох, які він встановив біля входу в Луксорський храм. Другий обеліск лишився в Єгипті.