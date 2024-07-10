Загадкове НЛО над Україною: що бачили в нічному небі

У ніч на 10 липня жителі України стали свідками загадкового небесного видовища. Таємничий яскравий об'єкт округлої форми наче повільно рухався в нічному небі. Виявилося, що це був слід від другого ступеня запущеної ракети-носія Ariane 6 Європейського космічного агентства (ESA).

Річ у тім, що перед цим увечері, 9 липня, Європейське космічне агентство та компанія Arianespace здійснили успішний запуск першої ракети нового покоління Ariane-6. Саме слід від першого ступеня ракети і можна було помітити в нічному небі, наголошує Техно 24.

Читайте на сайті Європа нарешті запустить ракету Ariane 6, вона покликана зменшити залежність від SpaceX

Про це також додатково зазначив освітній проєкт Alpha Centauri.

Для чого Європі Ariane 6

Ракета Ariane-6 має замінити ракету Ariane 5, яка експлуатувалася з 1996 року і була виведена з експлуатації у 2023 році. Нова ракета виробляється у двох варіантах: легша Ariane 62 та важча Ariane 64. Ariane 62, оснащена двома твердопаливними бічними прискорювачами, може перевозити корисне навантаження до 5 тонн. На відміну від неї, Ariane 64 з чотирма прискорювачами може виводити на орбіту до 10,5 тонн.

Ariane 6 має стати основним конкурентом Falcon 9 для європейських замовників. Протягом останнього року важливі європейські супутники були виведені на орбіту за допомогою ракети Falcon 9 компанії SpaceX, у тому числі два супутники, які спочатку планували запустити через Arianespace. Європейське метеорологічне агентство навіть розірвало контракт на запуск Ariane 6, віддавши перевагу SpaceX.

Ця подія не лише стала значним досягненням для Європейського космічного агентства, але й подарувала здивування тим, хто став її свідком в нічному небі.