Дело в том, что перед этим вечером, 9 июля, Европейское космическое агентство и компания Arianespace осуществили успешный запуск первой ракеты нового поколения Ariane-6. Именно след от первой ступени ракеты и можно было заметить в ночном небе, отмечает Техно 24.

Читайте на сайте Европа наконец запустит ракету Ariane 6, она призвана уменьшить зависимость от SpaceX

Об этом также дополнительно отметил образовательный проект Alpha Centauri.

Для чего Европе Ariane 6

Ракета Ariane-6 должна заменить ракету Ariane 5, которая эксплуатировалась с 1996 года и была выведена из эксплуатации в 2023 году. Новая ракета производится в двух вариантах: легче Ariane 62 и тяжелее Ariane 64. Ariane 62, оснащена двумя твердотопливными боковыми ускорителями, может перевозить полезную нагрузку до 5 тонн. В отличие от нее, Ariane 64 с четырьмя ускорителями может выводить на орбиту до 10,5 тонн.

Ariane 6 должна стать основным конкурентом Falcon 9 для европейских заказчиков. В течение последнего года важные европейские спутники были выведены на орбиту с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX, в том числе два спутника, которые изначально планировали запустить через Arianespace. Европейское метеорологическое агентство даже разорвало контракт на запуск Ariane 6, отдав предпочтение SpaceX.

Это событие не только стало значительным достижением для Европейского космического агентства, но и подарило удивление тем, кто стал его свидетелем в ночном небе.