Более старая ракета Ariane 5 была снята с эксплуатации в середине прошлого года. После этого пробел, который образовался из-за задержки в разработке Ariane 6, заполнила SpaceX. В результате европейские спутники полагаются на Falcon 9 для своих путешествий в космос и теперь все должно измениться.

А тем временем NASA завершает миссию охотника за астероидами после 14 лет на орбите

Генеральный директор Arianespace Стефан Израэль отметил важность миссии Ariane 6 для восстановления автономного доступа Европы к космосу.

Запуск Ariane 6 запланирован на 9 июля 2024 года с пусковым окном с 15:00 до 19:00 по местному времени с космодрома Европа во Французской Гвиане (19:00-23:00 по среднеевропейскому времени, 9 июля 20:00-10 июля 00:00 по центральноевропейскому времени).

Конкуренция Arianespace и SpaceX

В течение прошлого года ключевые европейские спутники были запущены с помощью Falcon 9 компании SpaceX, в том числе два спутника, изначально предназначенные для Arianespace. Европейское метеорологическое агентство даже отменило контракт на запуск Ariane 6 в пользу SpaceX.

Конкурентное преимущество SpaceX заключается в многократном использовании первой ступени, что позволяет осуществлять более частые и экономически эффективные запуски. В противовес этому, Arianespace еще не разработала ракету многоразового использования и отстает от SpaceX более чем на десять лет в этой технологии.

Тем не менее, Израиль утверждает, что Ariane 6 может конкурировать с Falcon 9 по стоимости запуска и предлагает уникальные преимущества для клиентов.

Проблема одноразовых ракет

Проблема одноразовых ракет очевидна и добиться одинаковой цены на запуск такой ракеты по сравнению с многоразовым носителем, очень трудно, если не реально вообще.

Генеральный директор SpaceX Илон Маск также недавно заявил, что одноразовые ракеты технически устарели и не способны конкурировать с современными технологиями.

Любая ракета, которая не является хотя бы частично пригодной для многоразового использования, не имеет шансов на конкуренцию,

– сказал Маск на европейской технологической конференции в мае.

Успех SpaceX в Европе вызвал разную реакцию среди европейских стран.

Франция, крупнейший сторонник Arianespace, полна решимости поддерживать компанию и даже отложила запуск своего военного спутника, который должен был быть включен в первый полет Ariane 6.

Тем временем Германия настроена более критично, она уже использует Falcon 9 для секретных военных спутников и выступает за проведение конкурса на разработку новых европейских ракет.

Эти внутренние дебаты в ЕС еще больше осложняются консорциумом европейских компаний, среди которых Airbus, Thales и OHB, соревнующихся за многомиллиардный контракт на создание спутникового созвездия для широкополосного интернета, подобного Starlink компании SpaceX.

Читайте на Техно Добровольцы, которые жили в симуляции Марса целый год, наконец выходят в свет

Несмотря на экономические вызовы, Arianespace оптимистично оценивает рыночный потенциал Ariane 6. По данным Израиля, все доступные запуски Ariane 6 уже забронированы на следующие несколько лет, среди клиентов – европейские учреждения и компания Amazon, которая обеспечила 18 запусков для своих коммуникационных спутников.