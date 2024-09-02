Колекція старовинних автомобілів відправляється зі звалища на аукціон

Колекція Руді Кляйна, відома як "Звалище" й розташована в Лос-Анджелесі, виставляється на аукціон через понад два десятиліття після його смерті. Вона включає численні екземпляри багатьох старовинних автомобілів, в тому числі й дуже рідкісних.

Руді Кляйн і його колекція

Руді Кляйн, німецький іммігрант, який приїхав до Північної Америки наприкінці 1950-х, починав свою кар'єру м'ясником, перш ніж заснував компанію Porsche Foreign Auto в Лос-Анджелесі 1967 року. Ця компанія займалася продажем автокріплень, але незабаром Кляйн став відомий як збирач рідкісних європейських автомобілів.

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Протягом кількох десятиліть він накопичив значну колекцію класичних машин, які зберігалися під суворою охороною в оточенні паркану з колючим дротом. Мало хто бачив ці автомобілі, оскільки колекція ніколи не була відкрита для публіки. Навіть після смерті Кляйна у 2001 році його сини продовжували тримати колекцію прихованою.

Секретність, що оточувала ці машини, породжувала безліч чуток і міфів про те, що ж ховається за закритими воротами. Тепер, через понад два десятиліття, світ нарешті отримає можливість побачити цю легендарну колекцію. RM Sotheby's описує її як "найбільший прихований автомобільний скарб у світі", і до неї входять справді видатні та рідкісні автомобілі.



Один з автомобілів у колекції / Фото RM Sotheby's

Класичні автомобілі, які десятиліттями гнили під каліфорнійським дощем і палючим сонцем, підуть з молотка у наприкінці жовтня. Серед них можна знайти Lamborghini Miura, Mercedes-Benz 300 SL і Mercedes-Benz 500K, який, імовірно, буде найдорожчим із лотів. У багатьох випадках машини присутні в кількох екземплярах.



Один з автомобілів у колекції / Фото RM Sotheby's

Один із 300 SL – надзвичайно рідкісний екземпляр Alloy Gullwing, яких було створено всього 29 штук. Alloy Gullwings відрізнялися полегшеним кузовом, щоб зробити їх більш конкурентоспроможними на трасі для перегонів. Один такий, хоча і в первозданному стані, був проданий майже за 7 мільйонів доларів на аукціоні у 2022 році. Екземпляр Кляйна був єдиним, виконаним у чорному кольорі, і свого часу належав відомому імпортеру Ferrari Луїджі Чінетті.

Що стосується 500K, то це єдине купе 1935 року випуску, що належало легенді довоєнних перегонів Гран-прі Рудольфу Караччолі. За чутками, воно було улюбленим автомобілем Кляйна і, ймовірно, стане найдорожчим у колекції.

Колекція також включає Horch 855 Special Roadster 1939 року, який нібито належав Єві Браун, а також прототип Iso Grifo A3/L Spider 1967 року від Bertone і кілька Porsche 356es.

Колекція машин Руді Кляйна / Фото RM Sotheby's

Кляйн, який сам трохи захоплювався технікою, придивлявся до рідкісних автомобілів. Особливу увагу він приділяв машинам з Німеччини, оскільки сам був звідти родом.

Цікаво, що купував він їх часто у вигляді непрацюючого непотребу – у результаті більшість автомобілів в колекції потребують багато роботи, щоб повернути їх у придатний для пересування стан.

Колекція машин Руді Кляйна / Фото RM Sotheby's

Детальний перелік усіх автомобілів, а також дата і місце проведення аукціону будуть оголошені найближчим часом.

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