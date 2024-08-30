Це місце називається Desert Valley Auto Parts, що буквально перекладається як "пустельна долина автозапчастин". Хоча тут можна купити будь-яку машину (а точніше її рештки), все ж більшість із них виглядають просто купою непридатного до використання металобрухту.

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Цвинтар забутих машин

Автор каналу відвідав це місце на початку року, а згодом випустив відео своєї екскурсії. Тут десятиліття американських автомобілів стоять організованими рядами, мокнучи під дощем та підсмажуючись на палючому сонці в очікуванні свого покупця.

Автор зазначає, що в цьому місці зберігається не менше 10 000 машин, які займають два великі поля. Як можна побачити на відео, мало які з них виглядають так, ніби можуть поїхати. Більшість наскрізь проіржавіла, має побитий кузов, відсутні деталі та вікна. Від деяких лишився сам лише каркас.

Серед усього непотребу можна побачити й деякі автомобілі, які у відреставрованому вигляді коштували б чималих грошей, як от одна з колишніх моделей Chevrolet Camaro. Також тут є досить багато кемперів (будинків на колесах), у яких всередині збереглися рештки інтер'єру, трактори, та навіть моделі, які, судячи з дизайну, виготовлялися ще до Другої світової війни.

Дивіться повну прогулянку по Desert Valley Auto Parts: відео

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