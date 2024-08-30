Это место называется Desert Valley Auto Parts, что буквально переводится как "пустынная долина автозапчастей". Хотя здесь можно купить любую машину (а точнее ее остатки), все же большинство из них выглядят просто кучей непригодного к использованию металлолома.

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Кладбище забытых машин

Автор канала посетил это место в начале года, а затем выпустил видео своей экскурсии. Здесь десятилетия американских автомобилей стоят организованными рядами, мокнут под дождем и поджариваясь на палящем солнце в ожидании своего покупателя.

Автор отмечает, что в этом месте хранится не менее 10 000 машин, которые занимают два больших поля. Как можно увидеть на видео, мало какие из них выглядят так, будто могут поехать. Большинство насквозь проржавело, имеет побитый кузов, отсутствуют детали и окна. От некоторых остался сам только каркас.

Среди всего хлама можно увидеть и некоторые автомобили, которые в отреставрированном виде стоили бы немалых денег, как вот одна из бывших моделей Chevrolet Camaro. Также здесь есть достаточно много кемперов (домов на колесах), в которых внутри сохранились остатки интерьера, тракторы, и даже модели, которые, судя по дизайну, изготавливались еще до Второй мировой войны.

Смотрите полную прогулку по Desert Valley Auto Parts: видео

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