Тренди, які визначатимуть 2026 рік: ШІ та здоров'я

2026 рік може стати переломним для споживчих технологій. Компанії просувають пристрої після смартфонів, активніше вбудовують ШІ у роботу й особисте життя, розширюють ринки прогнозних ставок та заглядають глибше в дані про здоров'я користувачів. Не всі ці зміни викликають захоплення, але ігнорувати їх буде складно.

Технологічні зміни у 2026 році не обмежуються окремими гаджетами чи сервісами. Йдеться про системний зсув у тому, як люди взаємодіють із цифровим світом, приймають рішення, працюють, стежать за здоров'ям і навіть розважаються. Нижче – ключові напрями, які, за оцінками експертів, формуватимуть цей рік. Про це пише The Washington post.

Які технологічні тренди формуватимуть 2026 рік?

Пристрої після смартфонів. Індустрія дедалі активніше шукає відповідь на питання, що буде після смартфона. На перший план виходять гаджети, створені навколо штучного інтелекту, які не потребують екранів. Йдеться про окуляри, каблучки, ручки чи інші носимі пристрої, з якими взаємодіють голосом. Meta вже просуває окуляри Ray-Ban з вбудованим ШІ, Google показувала власні смартокуляри, а OpenAI готує свій перший апаратний продукт після придбання стартапу, співзасновником якого є дизайнер iPhone Джоні Айв. Поява цього пристрою очікується у другій половині 2026 року. Водночас дедалі гострішими стають питання приватності та згоди на запис аудіо й відео.

Ставки майже на все. Прогнозні ринки на кшталт Kalshi та Polymarket перетворюють реальні події на об'єкти для ставок – від політики до шоу-бізнесу. Компанії позиціонують це як інструмент колективного прогнозування, але на практиці такі платформи дедалі більше нагадують легалізований гемблінг. Зростає занепокоєння щодо залежності, витоків інсайдерської інформації та маніпуляцій. Очікується, що у 2026 році цей сегмент лише розшириться, а разом з ним – і суспільні дискусії.

Прийняття і спротив штучному інтелекту. ШІ все глибше інтегрується у пошук, смартфони, робочі інструменти, сервіси знайомств і креативні індустрії. Водночас зростає і спротив. Частина користувачів відкрито критикує ШІ-гаджети, інші вимагають зберегти участь людей у кіно, іграх і музиці. У 2026 році протистояння між масовим впровадженням ШІ та бажанням обмежити його вплив на особисті стосунки і творчість стане ще помітнішим.

Жорсткіші цифрові обмеження для дітей. З розвитком ШІ зростає увага до його впливу на дітей і підлітків. Школи експериментують із поверненням до рукописних робіт, а технологічні компанії посилюють батьківський контроль і вікові обмеження. Як пише MIT Technology, деякі країни, як-от Австралія, уже запровадили заборони на соцмережі для підлітків. Паралельно експерти звертають увагу на те, що підлітки шукають у чатботах емпатію і підтримку, якої їм бракує у спілкуванні з дорослими.

Медичні технології стають ближчими до тіла. Нові пристрої аналізують стан здоров'я дедалі детальніше. Серед новинок – носимі сенсори для виявлення симптомів перименопаузи, гаджети для аналізу репродуктивних гормонів і функції смартфонів та смартгодинників, які можуть сигналізувати про когнітивні зміни за мовою чи ходою. Користувачі дедалі частіше залучають ШІ для аналізу цих даних, але питання конфіденційності залишається ключовим.

Вплив ШІ на роботу і кар'єру. У 2026 році компанії активніше формалізуватимуть використання ШІ на робочих місцях. Це може призвести як до зростання ефективності, так і до помилок, упереджених рішень чи скорочень персоналу. Найбільший ризик мають рутинні професії, зокрема початкові позиції та перекладачі. Водночас з'являються нові ролі й можливості для перекваліфікації, а деякі роботодавці можуть використати ШІ для поліпшення умов праці.