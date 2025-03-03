Google представила проривний фотонний чип для передачі інтернету через повітря

Інноваційний підрозділ Alphabet, материнської компанії Google, розробив унікальний фотонний чип для бездротової передачі інтернету за допомогою світлових променів. Проєкт, який отримав назву Taara, дозволяє створювати "світлові мости" на відстані до 1 км один від одного та забезпечує швидкість передачі даних до 10 Гбіт/с.

Ця технологія може стати конкурентом як оптоволоконним мережам, так і супутниковому інтернету Starlink, розповідає 24 Канал з посиланням на TomsHardware.

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Що відомо про проєкт Taara

Ідея Taara походить із закритого проєкту Google Loon, який передбачав використання аеростатів для розгортання інтернету у важкодоступних регіонах. Хоча Loon було скасовано, його напрацювання знайшли застосування в новій розробці.

Як зазначає керівник проєкту Махеш Крішнасвамі, оптоволокно залишається найкращим варіантом для високошвидкісного інтернету, але його прокладка часто є занадто дорогою, технічно складною або географічно неможливою.

Taara може стати альтернативою для таких регіонів, а також для густонаселених районів, де ефективність Starlink обмежена.

Раніше пристрої Taara мали значні габарити – приблизно 76 см у висоту, а їх конструкція включала дзеркала та калібрувальні механізми. Вони забезпечували швидкість передачі до 20 Гбіт/с на відстані 20 км. Проте нове покоління стало набагато компактнішим – фотонний чип тепер має розміри всього 13 мм, що дозволяє значно спростити та здешевити його виробництво.

Хоча максимальна швидкість передачі знизилася до 10 Гбіт/с, новий дизайн компенсує це мінімалістичною архітектурою та вбудованими системами калібрування, що робить пристрій майже готовим рішенням для широкого використання.

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Технологія Taara вже продемонструвала свою ефективність на практиці. "Світлові мости" застосовуються для забезпечення інтернет-зв’язку на Карибських островах після пошкоджень кабелів, у містах Індії, де поки що немає 5G, та в багатьох інших місцях.

Наступним етапом розвитку проєкту стане робота над новим дизайном чипа, який включатиме тисячі випромінювачів, що дозволить збільшити дальність передачі та пропускну здатність пристрою.