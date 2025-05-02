Telegram представив масштабне оновлення: групові дзвінки з шифруванням та автоматизація акаунтів

Месенджер Telegram отримав велике оновлення, яке охоплює як функціональні покращення для пересічних користувачів, так і нові можливості для бізнесу. Серед ключових нововведень – групові дзвінки з наскрізним шифруванням, автоматизація облікових записів, нові функції керування подарунками, можливість оскарження блокування акаунтів і нові жести для мобільних додатків.

Групові дзвінки, що з’явилися у Telegram ще у 2021 році як відеочати та трансляції у каналах, тепер доступні без створення груп або каналів, інформує 24 Канал.

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До одного дзвінка можуть долучитися до 200 учасників. Їх можна додати вручну або запросити за посиланням чи QR-кодом. Підтримуються аудіо- та відеодзвінки, а також трансляція екрана. Нововведенням є наскрізне шифрування, яке гарантує конфіденційність розмов.

Захист дзвінків підтверджується через чотири емодзі на екранах учасників: якщо вони збігаються – розмова вважається захищеною. Telegram використовує алгоритм, схожий на блокчейн, і заявляє, що навіть адміністрація не може підключитися до таких дзвінків.

Документація алгоритму доступна для експертів, а за успішне зламування протоколу шифрування обіцяно понад 100 тисяч доларів – однак ніхто не зміг цього зробити за понад десять років.

Користувачі функціоналу "Telegram for Business", доступного лише для Premium-підписників, отримали можливість автоматизувати свої акаунти. Тепер можна підключати чат-ботів, зокрема з ШІ, дозволяти їм керувати повідомленнями, профілем та публікувати сторіз.

Щодо подарунків, то тепер їх можна надсилати ще простіше – кнопка з іконкою подарунка доступна прямо в полі введення. Відображення подарунків у профілі можна налаштовувати, а Premium-користувачі мають змогу обрати категорії подарунків, які бажають отримувати. З жовтня минулого року в Telegram обмінюються понад 10 мільйонами подарунків щомісяця.

Оновлення також торкнулося системи боротьби зі спамом і шахрайством. У разі підозри акаунт тепер не блокується миттєво, а "заморожується" – користувач не може надсилати повідомлення, але має змогу звернутися до модераторів для оскарження обмеження. Також додано можливість швидкого блокування та скарги на користувачів, які пишуть вперше.

У мобільних застосунках Telegram з’явилися нові жести. Користувачі iOS і Android можуть швидко пересилати пости до "Улюбленого" або останніх чатів. На iOS також доступне нове жестове керування: якщо потягнути вправо смугу сторіс над списком чатів або у самій стрічці чатів – відкриється редактор сторіс.