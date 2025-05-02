Групповые звонки, появившиеся в Telegram еще в 2021 году как видеочаты и трансляции в каналах, теперь доступны без создания групп или каналов, информирует 24 Канал.

Смотрите также Эти приложения шпионят за вами: новый список вредоносных программ для Android

К одному звонку могут присоединиться до 200 участников. Их можно добавить вручную или пригласить по ссылке или QR-кодом. Поддерживаются аудио- и видеозвонки, а также трансляция экрана. Нововведением является сквозное шифрование, которое гарантирует конфиденциальность разговоров.

Защита звонков подтверждается через четыре эмодзи на экранах участников: если они совпадают – разговор считается защищенным. Telegram использует алгоритм, похожий на блокчейн, и заявляет, что даже администрация не может подключиться к таким звонкам.

Документация алгоритма доступна для экспертов, а за успешный взлом протокола шифрования обещано более 100 тысяч долларов – однако никто не смог этого сделать за более чем десять лет.

Пользователи функционала "Telegram for Business", доступного только для Premium-подписчиков, получили возможность автоматизировать свои аккаунты. Теперь можно подключать чат-ботов, в частности с ИИ, позволять им управлять сообщениями, профилем и публиковать сториз.

Что касается подарков, то теперь их можно отправлять еще проще – кнопка с иконкой подарка доступна прямо в поле ввода. Отображение подарков в профиле можно настраивать, а Premium-пользователи могут выбрать категории подарков, которые желают получать. С октября прошлого года в Telegram обмениваются более 10 миллионов подарков ежемесячно.

Обновление также коснулось системы борьбы со спамом и мошенничеством. В случае подозрения аккаунт теперь не блокируется мгновенно, а "замораживается" – пользователь не может отправлять сообщения, но имеет возможность обратиться к модераторам для обжалования ограничения. Также добавлена возможность быстрой блокировки и жалобы на пользователей, которые пишут впервые.

В мобильных приложениях Telegram появились новые жесты. Пользователи iOS и Android могут быстро пересылать посты в "Любимый" или последние чаты. На iOS также доступно новое жестовое управление: если потянуть вправо полосу сторис над списком чатов или в самой ленте чатов – откроется редактор сторис.

О полном перечне функций и новых возможностей можно почитать на странице разработчиков.