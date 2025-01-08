Кількість даних користувачів, які Telegram надає поліції, різко зросла після арешту Дурова

Нові дані вказують на те, що Telegram тепер значно частіше задовольняє запити правоохоронних органів на надання інформації про користувачів платформи. Це сталося після серпневого арешту засновника месенджера Павла Дурова і подальшої зміни політики модерації.

Трохи історії

Коротко нагадаємо: 24 серпня 2024 року генерального директора Telegram Павла Дурова було заарештовано у Франції в аеропорту Ле Бурже поблизу Парижа після прибуття приватним літаком. Французькі правоохоронні органи звинуватили Дурова у тому, що він та його погано модерована платформа сприяють розповсюдженню забороненого контенту, зокрема дитячої порнографії, кіберзлочинам, фінансовим махінаціям та низці інших порушень, пише 24 Канал.

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Після десятків годин під вартою Дурову було пред'явлено офіційні обвинувачення, включаючи співучасть у незаконних транзакціях, відмову співпрацювати з владою та участь в організованій злочинній діяльності. Його звільнили під судовий нагляд із заставою, зобов'язавши регулярно з'являтися в поліцію та заборонивши покидати Францію.

Ця подія викликала міжнародний резонанс та дискусії щодо свободи слова і відповідальності платформ за контент користувачів. Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що арешт Дурова не є політичним рішенням, а здійснений у межах судового розслідування.

Трохи статистики

Зростання кількості виконаних запитів користувачів відбулося лише через кілька місяців після арешту. Раніше ми вже чули про те, що Telegram змінює правила модерування контенту, погоджується на співпрацю з регуляторними органами та йде на інші поступки.

Останні дані про прозорість Telegram, які мають деякі обмеження, показують, що протягом 2024 року месенджер 900 разів передавав телефонні номери та IP-адреси лише американським органам влади, що торкнулося 2 253 користувачів Telegram. Це вельми різке збільшення кількості виконаних запитів порівняно з більшою частиною 2024 року, коли Telegram відповів лише на 14 запитів про 108 користувачів.

лише американським органам влади, що торкнулося 2 253 користувачів Telegram. Це вельми різке збільшення кількості виконаних запитів порівняно з більшою частиною 2024 року, коли Telegram відповів лише на 14 запитів про 108 користувачів. Видання TechCrunch також дізналося, що у 2024 році Telegram передавав номери телефонів та IP-адреси індійським органам влади 14 641 раз, що вплинуло на 23 535 користувачів.

У Великій Британії, як повідомив сам Telegram, номери телефонів та IP-адреси передавали поліції загалом 142 рази, що вплинуло на 293 користувачів, порівняно з однозначним числом випадків у попередньому звітному періоді.

Скільки таких запитів було оброблено в інших країнах, невідомо. Річ у тім, що ці дані можна отримати лише за допомогою облікового запису Telegram і тільки для тієї країни, де знаходиться користувач, що подав запит. Тобто умовне джерело в США не зможе дізнатися цю статистику для будь-якої іншої країни.