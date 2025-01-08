Немного истории

Кратко напомним: 24 августа 2024 года генеральный директор Telegram Павел Дуров был арестован во Франции в аэропорту Ле Бурже близ Парижа после прибытия на частном самолете. Французские правоохранительные органы обвинили Дурова в том, что он и его плохо модерируемая платформа способствуют распространению запрещенного контента, в частности детской порнографии, киберпреступлениям, финансовым махинациям и ряду других нарушений, пишет 24 Канал.

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После десятков часов под стражей Дурову были предъявлены официальные обвинения, включая соучастие в незаконных транзакциях, отказ сотрудничать с властями и участие в организованной преступной деятельности. Его освободили под судебный надзор с залогом, обязав регулярно являться в полицию и запретив покидать Францию.

Это событие вызвало международный резонанс и дискуссии о свободе слова и ответственности платформ за контент пользователей. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что арест Дурова не является политическим решением, а осуществлен в рамках судебного расследования.

Немного статистики

Рост количества выполненных запросов пользователей произошел лишь через несколько месяцев после ареста. Ранее мы уже слышали о том, что Telegram меняет правила модерирования контента, соглашается на сотрудничество с регуляторными органами и идет на другие уступки.

Последние данные о прозрачности Telegram, которые имеют некоторые ограничения, показывают, что в течение 2024 года мессенджер 900 раз передавал телефонные номера и IP-адреса только американским органам власти, что коснулось 2 253 пользователей Telegram. Это весьма резкое увеличение количества выполненных запросов по сравнению с большей частью 2024 года, когда Telegram ответил лишь на 14 запросов о 108 пользователях.

только американским органам власти, что коснулось 2 253 пользователей Telegram. Это весьма резкое увеличение количества выполненных запросов по сравнению с большей частью 2024 года, когда Telegram ответил лишь на 14 запросов о 108 пользователях. Издание TechCrunch также узнало, что в 2024 году Telegram передавал номера телефонов и IP-адреса индийским органам власти 14 641 раз, что повлияло на 23 535 пользователей.

В Великобритании, как сообщил сам Telegram, номера телефонов и IP-адреса передавали полиции в целом 142 раза, что повлияло на 293 пользователей, по сравнению с однозначным числом случаев в предыдущем отчетном периоде.

Сколько таких запросов было обработано в других странах, неизвестно. Дело в том, что эти данные можно получить только с помощью учетной записи Telegram и только для той страны, где находится пользователь, подавший запрос. То есть условный источник в США не сможет узнать эту статистику для любой другой страны.