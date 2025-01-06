James Webb виявив ідеальну галактику на ранньому етапі формування Всесвіту

Космічний телескоп James Webb під час планового огляду неба зробив несподіване відкриття: вчені знайшли одну з найдосконаліших галактик, відомих у Всесвіті. Ця спіральна галактика з упорядкованою структурою була зафіксована лише через мільярд років після Великого вибуху.

Відкриття зробила команда під керівництвом астронома Менг'юан Сяо (Mengyuan Xiao) з Університету Женеви (Швейцарія). Галактика отримала назву Жу-Лун (з китайської – "дракон із факелом"), повідомляє 24 Канал з посиланням на ScienceAlert.

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Як зазначають дослідники, ця знахідка ставить серйозні питання до сучасних моделей формування масивних галактик і походження спіральних структур у ранньому Всесвіті.

Жу-Лун демонструє, що зрілі галактики з’явилися набагато раніше, ніж очікувалося, у перший мільярд років після Великого вибуху,

– зазначили вчені.

Більшість спіральних галактик мають проміжну структуру між строго впорядкованою і фрагментованою. Впорядковані галактики з симетричними рукавами і чіткими структурними елементами складають лише близько 10% від усіх відомих. Для формування такої структури зазвичай потрібен надзвичайно тривалий час.

Знахідка Жу-Лун викликає подив, адже ця галактика демонструє високий рівень впорядкованості вже через мільярд років після Великого вибуху. Це вказує на те, що подібні галактики еволюціонували у десять разів швидше, ніж вважалося раніше.

Досі такі структуровані галактики не спостерігалися на відстанях понад 11,5 мільярдів світлових років, доки James Webb не змінив уявлення.

Галактика Жу-Лун була виявлена на відстані, що відповідає віку Всесвіту 12,8 мільярда років. Аналіз даних показав, що швидкість зореутворення у цій галактиці знижується і на момент спостереження становила від 20 до 155 сонячних мас на рік (для порівняння, у Чумацькому Шляху цей показник становить близько трьох сонячних мас на рік). Чорна діра в центрі Жу-Лун перебуває у стані спокою.

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Науковці зазначають, що Жу-Лун завершила свою еволюцію в той час, коли Чумацький Шлях тільки починав формуватися. Проте навіть зараз Чумацький Шлях не є настільки впорядкованим, як Жу-Лун 12,8 мільярда років тому.