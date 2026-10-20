Шукаючи темну матерію, телескоп Euclid знайшов новий об'єкт у Сонячній системі

Європейський космічний телескоп Euclid випадково виявив нову комету під час дослідження темної матерії. Апарат узагалі не призначений для спостереження за об'єктами Сонячної системи, але зафіксував раніше невідоме крижане тіло на величезній відстані.

Неочікувана знахідка

Як повідомляє видання El País, відкриття зробив науковець Мікко Пентінен із Гельсінського університету разом із робочою групою консорціуму Euclid. Астроном застосував власноруч створене програмне забезпечення для відстеження рухомих об'єктів на зображеннях з обсерваторії Європейського космічного агентства.

Мене захопило те, що моя програма вказала на розмитий слід, який проходив крізь кілька зображень і належав об'єкту, що швидко рухався. Спрогнозувавши його положення, я зміг знайти його на інших спостереженнях і зрештою виявив у п'яти різних наборах знімків. Детальніший аналіз показав розмиту хмару навколо нього – ознаку активних комет, які викидають пил і газ,

– прокоментував дослідник Гельсінського університету Мікко Пентінен.

Після перевірки каталогів команда переконалася, що об'єкт раніше ніхто не реєстрував. Астрономи передали дані до Центру малих планет Міжнародного астрономічного союзу. Завдяки оперативному сповіщенню наземні телескопи провели додаткові спостереження, і 8 жовтня організація офіційно підтвердила статус нової комети, яка отримала позначення C/2026 S1 (Euclid).



Комета C/2026 S1 / Фото ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, M. Pöntinen

Орбіта за межами звичної площини

Зараз виявлена комета перебуває на відстані приблизно 1,3 мільярда кілометрів від Землі. Ця дистанція приблизно відповідає проміжку між орбітами Юпітера та Сатурна. Траєкторія руху крижаного тіла не збігається з площиною більшості планет Сонячної системи, а пролягає значно вище над нею.

За розрахунками фахівців, один повний оберт навколо Сонця цей об'єкт здійснює за кілька тисяч років.

Чому це відкриття вважають рідкісною випадковістю

Головне завдання місії Euclid – створення найточнішої мапи мільярдів галактик для дослідження природи темної матерії та темної енергії. Через це телескоп свідомо уникає ділянок неба з великою концентрацією астероїдів і комет, адже космічний пил створює перешкоди для глибоких спостережень Всесвіту.

Крім того, стратегія роботи обсерваторії передбачає зйомку одного сектора з подальшим переходом до наступного без регулярних повторних оглядів. Через такий алгоритм фіксація рухомих тіл стає вкрай складним завданням. Проте відстеження комет допомагає науковцям очищати кадри від небажаних сигналів перед космологічними розрахунками.

Хоча комета C/2026 S1 не підходить для майбутньої місії перехоплення Comet Interceptor, науковці відпрацювали взаємодію між проєктами під час її вивчення.