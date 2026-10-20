Неожиданная находка

Как сообщает издание El País, открытие сделал ученый Микко Пентинен из Хельсинкского университета совместно с рабочей группой консорциума Euclid. Астроном применил собственноручно созданное программное обеспечение для отслеживания движущихся объектов на снимках с обсерватории Европейского космического агентства.

Меня поразило то, что моя программа указала на размытый след, который проходил через несколько изображений и принадлежал быстро движущемуся объекту. Спрогнозировав его положение, я смог найти его на других наблюдениях и в итоге обнаружил в пяти разных наборах снимков. Более подробный анализ показал размытое облако вокруг него – признак активных комет, выбрасывающих пыль и газ

, – прокомментировал исследователь Хельсинкского университета Микко Пентинен.

После проверки каталогов команда убедилась, что объект ранее никто не регистрировал. Астрономы передали данные в Центр малых планет Международного астрономического союза. Благодаря оперативному уведомлению наземные телескопы провели дополнительные наблюдения, и 8 октября организация официально подтвердила статус новой кометы, получившей обозначение C/2026 S1 (Euclid).



Комета C/2026 S1 / Фото ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, M. Pöntinen

Орбита за пределами привычной плоскости

Сейчас обнаруженная комета находится на расстоянии примерно 1,3 миллиарда километров от Земли. Эта дистанция примерно соответствует промежутку между орбитами Юпитера и Сатурна. Траектория движения ледяного тела не совпадает с плоскостью большинства планет Солнечной системы, а пролегает значительно выше над ней.

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По расчетам специалистов, один полный оборот вокруг Солнца этот объект совершает за несколько тысяч лет.

Почему это открытие считают редкой случайностью

Главная задача миссии Euclid – создание наиболее точной карты миллиардов галактик для исследования природы темной материи и темной энергии. Поэтому телескоп сознательно избегает участков неба с большой концентрацией астероидов и комет, ведь космическая пыль создает помехи для глубоких наблюдений Вселенной.

Кроме того, стратегия работы обсерватории предусматривает съемку одного сектора с последующим переходом к следующему без регулярных повторных обзоров. Из-за такого алгоритма фиксация движущихся тел становится крайне сложной задачей. Однако отслеживание комет помогает ученым очищать кадры от нежелательных сигналов перед космологическими расчетами.

Хотя комета C/2026 S1 не подходит для будущей миссии перехвата Comet Interceptor, ученые отработали взаимодействие между проектами в ходе ее изучения.