Телескоп James Webb виявив і сфотографував свою першу екзопланету

Після трьох років астрономічних досліджень космічний телескоп James Webb (JWST) виявив свою першу нову планету. Ця екзопланета, що отримала позначення TWA 7b, розташована в сузір’ї Antila та має найменшу масу серед усіх екзопланет, які вдалося візуально спостерігати за межами Сонячної системи.

TWA 7b була виявлена в кільцях уламків, що оточують молоду зірку низької маси CE Antilae (TWA 7). Ця зірка розташована приблизно за 111 світлових років від Землі, а її вік оцінюється лише в кілька мільйонів років, інформує 24 Канал.

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Для порівняння, Сонце має вік близько 4,6 мільярда років і вважається зіркою "середнього віку". Маса TWA 7b становить приблизно третину маси Юпітера, або ж у 100 разів перевищує масу Землі.

CE Antilae, відкрита в 1999 році, викликає великий інтерес у астрономів, оскільки вона орієнтована до Землі полюсом. Це означає, що кільце уламків (протопланетний диск), яке оточує зірку, розташоване до нас площиною, що забезпечує ідеальну точку для спостережень. Завдяки цьому вчені можуть бачити протопланети – "ембріони" повноцінних планет, які все ще набирають масу, притягуючи сусідні уламки.

Як вдалося виявити TWA 7b?

Протопланетний диск CE Antilae поділений на три окремі кільця. Під час фотографування найвужчого з них телескоп James Webb зафіксував джерело інфрачервоного випромінювання, яке, на думку астрономів, найімовірніше є молодою екзопланетою. Пізніше комп’ютерне моделювання підтвердило цю гіпотезу.



Диск біля зірки TWA 7b з розташуванням планети / Фото ESO

JWST є ідеальним інструментом для виявлення молодих планет низької маси, таких як TWA 7b, які випромінюють інфрачервоне випромінювання. Саме на цей діапазон найбільш чутливий цей космічний телескоп вартістю 10 мільярдів доларів. Пряме зображення таких планет ускладнюється через яскраве світло їхніх материнських зірок.

Однак завдяки коронографу, який блокує це світло, James Webb здатен виявляти слабке інфрачервоне випромінювання екзопланет. Це дає надію на те, що в майбутньому телескоп відкриє інші подібні або навіть легші екзопланети.

Результати дослідження були опубліковані в журналі Nature, що підкреслює значущість цього відкриття для астрономічної спільноти.