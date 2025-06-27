TWA 7b была обнаружена в кольцах обломков, окружающих молодую звезду низкой массы CE Antilae (TWA 7). Эта звезда расположена примерно в 111 световых лет от Земли, а ее возраст оценивается всего в несколько миллионов лет, информирует 24 Канал.

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Для сравнения, Солнце имеет возраст около 4,6 миллиардов лет и считается звездой "среднего возраста". Масса TWA 7b составляет примерно треть массы Юпитера, или же в 100 раз превышает массу Земли.

CE Antilae, открытая в 1999 году, вызывает большой интерес у астрономов, поскольку она ориентирована к Земле полюсом. Это означает, что кольцо обломков (протопланетный диск), которое окружает звезду, расположено к нам плоскостью, что обеспечивает идеальную точку для наблюдений. Благодаря этому ученые могут видеть протопланеты – "эмбрионы" полноценных планет, которые все еще набирают массу, притягивая соседние обломки.

Как удалось обнаружить TWA 7b?

Протопланетный диск CE Antilae поделен на три отдельных кольца. Во время фотографирования самого узкого из них телескоп James Webb зафиксировал источник инфракрасного излучения, которое, по мнению астрономов, вероятнее всего является молодой экзопланетой. Позже компьютерное моделирование подтвердило эту гипотезу.



Диск возле звезды TWA 7b с расположением планеты / Фото ESO

JWST является идеальным инструментом для обнаружения молодых планет низкой массы, таких как TWA 7b, которые излучают инфракрасное излучение. Именно на этот диапазон наиболее чувствителен этот космический телескоп стоимостью 10 миллиардов долларов. Прямое изображение таких планет затрудняется из-за яркого света их материнских звезд.

Однако благодаря коронографу, который блокирует этот свет, James Webb способен обнаруживать слабое инфракрасное излучение экзопланет. Это дает надежду на то, что в будущем телескоп откроет другие подобные или даже более легкие экзопланеты.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature, что подчеркивает значимость этого открытия для астрономического сообщества.