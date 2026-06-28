5 найсмішніших (і наших улюблених) теорій змови про технології та інтернет

Технологічний прогрес завжди супроводжувався острахом перед невідомим. У цифрову епоху старі страхи трансформувалися у химерні теорії змови, де за кожним винаходом стоїть таємний умисел. Деякі з цих міфів здаються абсурдними, проте вони мають реальний вплив на суспільство й світову політику.

Чи справді технології загрожують людству?

Більшість теорій змови розбиваються об закони фізики або елементарну логіку, проте деякі з них мають у своїй основі зерно правди. Це робить їх особливо живучими в інформаційному просторі. Від таємних експериментів у підземеллях Швейцарії до програм модифікації погоди – світ технологій сповнений загадок, які часто отримують надто фантастичні пояснення, пише 24 Канал.

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Великий адронний колайдер нам не друг?

Однією з найстаріших та найпопулярніших тем для конспірологів залишається Великий адронний колайдер. Від самого відкриття у 2008 році Європейська організація з ядерних досліджень (CERN) змушена боротися з чутками про те, що науковці намагаються відкрити портал у потойбіччя.

Деякі теоретики стверджують, що дослідники навмисно створюють "браму до пекла" для спілкування з демонічними сутностями. Проте фізики, звісно ж, спростували ці ідеї, пояснивши, що колайдер лише зіштовхує протони для пошуку елементарних частинок. Для створення навіть мікроскопічної чорної діри знадобився б прискорювач розміром з цілий Всесвіт.

Навіть якби така діра з'явилася, завдяки випромінюванню Гокінга вона випарувалася б за частку секунди. Навіть у разі її стабільності вона поглинала б лише 1 кілограм матерії протягом 3 трильйонів років.

Мікрочипи у вакцинах

Не менш гучною стала теорія про мікрочипи у вакцинах проти COVID-19. Її витоки сягають березня 2020 року, коли Білл Гейтс обговорював на платформі Reddit цифрові паспорти здоров'я. Шведський вебсайт про біохакінг неправильно інтерпретував його слова, заявивши, що мільярдер планує вживляти мікросхеми.

Ця дезінформація поширилася так швидко, що вже у січні 2021 року кожен десятий дорослий вірив у цей міф. Попри повну відсутність доказів наявності будь-якого апаратного забезпечення у вакцинах, страх перед стеженням суттєво загальмував боротьбу з пандемією.

5G поширює коронавірус

Паралельно з історією про вакцини виник міф про зв'язок мереж 5G із поширенням вірусу. Теорія набула такого масштабу, що у кількох країнах люди почали спалювати вежі стільникового зв'язку.

Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій США та посадовці Великої Британії назвали ці твердження абсурдними. Науковці пояснюють, що радіочастотні хвилі 5G – це неіонізуюче випромінювання, яке не має достатньо енергії для пошкодження ДНК чи клітин. Хвилі міліметрового діапазону, які використовує високошвидкісний 5G, не можуть проникнути навіть крізь людську шкіру.

Уряди контролюють погоду і насилають на нас шторми

Питання контролю над погодою також часто стає темою для спекуляцій. Після руйнівних ураганів "Гелен" та "Мілтон" у 2024 році в мережі знову з'явилися чутки про урядові програми маніпулювання стихією. Навіть суперечлива конгресвумен США Марджорі Тейлор Грін свого часу заявила: "Так, вони можуть керувати погодою".

Ця теорія має під собою історичне підґрунтя. Уряд США дійсно виявляв інтерес до кліматичної зброї ще у 1891 році, а під час війни у В'єтнамі проводив особливу операцію, пробуючи опанувати погоду.

Проте у 1977 році міжнародний договір заборонив використання модифікації навколишнього середовища у військових цілях. Сьогодні існують лише базові форми, як-от засівання хмар йодидом срібла для стимулювання дощу, що Китай використовував для очищення неба перед Олімпіадою 2008 року.

Смартфони слухають

Остання в нашому списку, але чи не найпоширеніша теорія – про те, що смартфони підслуховують наші розмови для налаштування реклами. Хоча технічні дослідження не виявили доказів таємного запису аудіо, користувачі продовжують бачити підозріло влучні пропозиції товарів після розмов про них.

Насправді причина криється у неймовірній точності алгоритмів. Рекламодавці та брокери даних збирають кожну дрібницю вашої онлайн-поведінки, створюючи настільки детальні профілі, що система може передбачити ваші потреби без жодного мікрофона.

Постійний запис звуку занадто швидко виснажував би акумулятори та створював би величезні юридичні ризики для технологічних гігантів.