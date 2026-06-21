Які фактори визначають швидкість поширення технологій у різних країнах

Швидкість, з якою технологія завойовує ринок, залежить від її внутрішніх характеристик значно більше, ніж від особливостей країни, куди вона потрапляє. До такого висновку дійшла група дослідників, чия робота з'явилася на сторінках авторитетного наукового видання Nature Communications.

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Вчені використали розширений набір даних Historical Adoption of Technologies (HATCH), що охоплює 5 990 часових рядів для 130 різних технологій у 228 країнах світу. Аналіз охопив величезний історичний пласт: від винаходів середини вісімнадцятого століття до найсучасніших цифрових рішень.

Результати показують, що "малі" технології мають значну перевагу. Дешеві, компактні та прості у виробництві продукти поширюються набагато швидше, ніж складні промислові гіганти. Наприклад, сонячні панелі або смартфони інтегруються в суспільство значно активніше за атомні електростанції чи системи уловлювання вуглецю. Це пояснюється так званою гранулярністю: чим менша одиниця технології та нижча її ціна, тим легше ринку її поглинути.

Ми спостерігаємо суттєві відмінності в темпах зростання: новіші, простіші, більш стандартизовані, менші за розміром і менш матеріаломісткі технології поширюються швидше,

– прокоментувала провідна авторка дослідження Дженна Х. Грін із Центру сталого розвитку та глобального довкілля Університету Вісконсін-Медісон.

Чому час працює на прискорення

Історичний контекст відіграє критичну роль. Дослідження виявило чітку тенденцію: що пізніше технологія з'явилася на світ, то швидше вона проходить шлях від перших комерційних зразків до масового насичення ринку. Якщо для технологій, винайдених у 1743 році, медіанна тривалість поширення становила близько 44 років, то для розробок 2011 року цей показник скоротився до вражаючих 7,2 року.

Це прискорення вчені пов'язують із глобалізацією, розвитком торгівлі та миттєвим обміном знаннями між країнами. Сучасна інфраструктура дозволяє новим ідеям масштабуватися за лічені роки, попри складність логістичних ланцюжків. Крім того, технології з коротким життєвим циклом, які потребують частої заміни (як-от побутова електроніка), стимулюють швидшу дифузію, оскільки споживачі частіше приймають рішення про покупку оновлених версій.

Роль політичного устрою та державних інституцій

Попри домінування технічних факторів, умови всередині країни також мають значення. Дослідники з'ясували, що в демократичних державах інновації зазвичай приживаються швидше, ніж у недемократичних. Важливим виявився і показник державної спроможності – здатність уряду ефективно впроваджувати політику та підтримувати інфраструктуру. Країни з високою державною спроможністю демонструють приріст швидкості дифузії приблизно на 0,03 – 0,04 одиниці на кожний пункт відповідного індексу.

Цікаво, що витрати на наукові дослідження (R&D) і рівень суспільного схвалення технологій не показали статистично значущого впливу на швидкість поширення у масштабах усього масиву даних. Це свідчить про те, що навіть за наявності значних інвестицій або прихильного ставлення населення, ключовим бар'єром часто залишаються саме фізичні та економічні параметри самої технології.

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Виклики для кліматичної політики

Отримані дані мають величезне значення для боротьби зі зміною клімату. Оскільки світ прагне обмежити глобальне потепління на рівні 1,5 – 2 градусів Цельсія, швидкість впровадження низьковуглецевих рішень стає критичною. Історія вчить, що великі та дорогі об'єкти, такі як великі ГЕС або заводи з синтезу аміаку, потребують десятиліть для масштабування.

Це означає, що для складних кліматичних рішень уряду мають створювати особливі умови: пряму державну підтримку, гарантовані ринки збуту або демонстраційні проєкти, щоб штучно прискорити їхній вихід на ринок.

Водночас "малі" технології, як-от енергоефективні прилади чи невеликі накопичувачі енергії, можуть стати головними драйверами швидких змін завдяки своїй здатності до стрімкого самостійного поширення.

Попри те, що історичний досвід не завжди є ідеальним пророком, він дає чіткий сигнал: успіх енергетичного переходу залежить від того, наскільки вдало ми скомбінуємо масові швидкі інновації з цілеспрямованою підтримкою складних промислових систем.