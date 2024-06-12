Система безпілотного водіння Tesla не змогла зрозуміти вказівки регулювальника

Система допомоги водієві Tesla є героєм низки відео в мережі, які демонструють, як її фантастичні можливості, так і екстремальні помилки, які часом призводять до аварій. Цього разу Скотт Вудс, відданий ентузіаст Tesla та ідейний натхненник акаунта X – Whole Mars Catalog, зафіксував момент, коли система FSD Tesla була збита з пантелику дорожнім робітником, який регулював рух.

Відео демонструє 20-хвилинну поїздку з Саусаліто до Сан-Франциско, переважно звивистими, вкритими листям дорогами. Більшу частину шляху Tesla орієнтується без втручання людини, що вкотре доводить її неймовірні можливості.

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Однак плавну поїздку перервала неочікувана перешкода на звичайні дорозі, яку довелося перекрити через роботи у цій зоні. Дорожній робітник, одягнений у яскраво-помаранчеве захисне спорядження та зі знаком STOP, збив систему FSD з пантелику.

Як вчинила Tesla

На відео чудово помітно, що наближаючись до робітника, автомобіль вагається, а потім трохи відхиляється вліво, ніби намагаючись об'їхати перешкоду – явне порушення правил дорожнього руху.

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Кілька напружених секунд автомобіль залишається нерухомим посеред дороги, перетинаючи жовту середню лінію, в той час, як будівельник жестами наполегливо просить його від'їхати вбік. Патова ситуація розв'язується лише тоді, коли з протилежного боку з'являється інша машина, що змушує Вудса вручну скерувати Tesla праворуч, аби пропустити зустрічний транспортний засіб.

Реакція на відео

Технології стрімко йдуть вперед, а сьогодні практично неможливо знайти на ринку новий кросовер ціною менше мільйона гривень. Проте все ж є виключення: SUZUKI S-CROSS 2024 року коштує від 874 тисяч гривень та поєднує сучасні технології! При цьому це зовсім не “китаєць”, а сучасне авто японського бренду, зроблене в Європі!

Як і будь-який інший промах Tesla, це відео не залишилося непоміченим. Ден О'Дауд, підприємець і затятий критик Tesla, безпосередньо звернувся до генерального директора Tesla Ілона Маска в X з суворим посланням:

Ваше дефектне програмне забезпечення має бути заборонене на дорогах загального користування.

Проблема на яку варто звернути увагу

Ці епізоди підкреслюють важливу проблему з технологією безпілотного водіння: хоча в цілому вона компетентна в стандартних умовах, вона часто потребує втручання водія під час непередбачуваних сценаріїв.

Будівельні зони, нестабільні схеми руху та візуально заплутане середовище, здається, кидають виклик поточним можливостям автономних систем, на які досі не має змоги покластися повністю.

Попри зростаючу кількість інцидентів і розслідування, що проводяться федеральними органами влади, безпілотні автомобілі Tesla продовжують працювати на дорогах загального користування.

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Це піднімає важливе питання про ширший вплив на безпеку дорожнього руху. Оскільки в цьому масштабному експерименті мимоволі беруть участь водії, пішоходи та дорожні працівники, які не є власниками автомобілів Tesla, то дебати про те, чи підвищать ці технології безпеку, чи створять нові ризики, посилюються.