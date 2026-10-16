Tesla Roadster літає: нове авто від Маска показало трюки у повітрі

Компанія Tesla офіційно показала друге покоління суперкара Roadster, здатне здійснювати короткі польоти за допомогою газових двигунів. Під час презентації в Техасі машина здивувала публіку переворотом у повітрі над іншими автівками. Серійне виробництво новинки запланували на 2028 рік.

Справжні польоти та шалене прискорення

Як повідомляє видання Börsen-Zeitung, під час демонстрації у техаському місті Вейко інженери показали неймовірні можливості електрокара, який використовував сопла зі стисненим газом для пересування над землею та виконав щось схоже на бічне сальто над іншими моделями бренду.

На випробувальному треку автомобіль продемонстрував розгін від 0 до 96,6 кілометра на годину всього за 0,81 секунди, а майбутній серійний варіант обіцяють зробити ще динамічнішим.

Базові характеристики машини теж вражають уяву. Без допомоги реактивної системи авто розганяється до 96,6 кілометра на годину за 1,9 секунди. Максимальна швидкість перевищує 400 кілометрів на годину, а запас ходу на одному заряді акумулятора сягає майже 1 000 кілометрів.

Як літає нове авто від Tesla: дивіться відео

Do a kickflip! https://t.co/DJ1Bq1yu8m — Tesla (@Tesla) October 16, 2026

Особливості версії Rocket та ціна бронювання

Остаточну вартість новинки виробник поки не оголосив, проте вже відкрив прийом заявок. За базову комплектацію Performance покупці мають внести 50 тисяч євро (або аналогічну суму в доларах у США). Для модифікації з газовими прискорювачами депозит значно серйозніший – 250 тисяч євро. Клієнт одразу сплачує 5 тисяч євро, а решту 245 тисяч євро переказує протягом десяти днів.

Екстремальну версію Rocket клієнти зможуть замовити виключно за спеціальними запрошеннями від компанії. На дорогах загального користування польоти не дозволять через правила безпеки, тому таку модифікацію продаватимуть не в усіх країнах.

Для надійного зчеплення інженери встановили під днищем спеціальну систему всмоктування повітря. Під час показу цей механізм міцно утримував спорткар догори дном на похилій естакаді.

Один із трюків, які незрозуміло для чого існують в автомобілі: дивіться відео

Керівництво бренду наголосило, що Roadster стане останнім автомобілем компанії з кермом, адже надалі всі сили спрямують на безпілотні платформи.

Тож воно може літати, як ракета. Воно може робити перевороти, воно може робити божевільну гімнастику, все, що завгодно,

– прокоментував генеральний директор Tesla Ілон Маск.

Tesla Roadster / Фото Tesla

Реакція ринку та довгий шлях до конвеєра

На гучну прем'єру миттєво відреагував американський стартап Alef Aeronautics, який теж створює електричні літальні транспортні засоби. Компанія виклала в мережу відео, де її власний прототип пролітає над кількома автомобілями, зокрема над Tesla.

Вітаємо Tesla у перегонах літальних авто, ми тут були на самоті одинадцять років,

– заявив генеральний директор Alef Джим Духовни.

Так виглядає автомобіль від Alef: дивіться відео

Він додав, що здорова конкуренція допоможе швидше сформувати закони для нової галузі та приверне додаткові інвестиції.