Настоящие полеты и головокружительное ускорение

Как сообщает издание Börsen-Zeitung, во время демонстрации в техасском городе Уэйко инженеры продемонстрировали невероятные возможности электрокара, который использовал сопла со сжатым газом для передвижения над землей и выполнил нечто похожее на боковое сальто над другими моделями бренда.

На испытательном треке автомобиль продемонстрировал разгон от 0 до 96,6 километра в час всего за 0,81 секунды, а будущую серийную версию обещают сделать еще более динамичной.

Базовые характеристики машины также поражают воображение. Без помощи реактивной системы автомобиль разгоняется до 96,6 километра в час за 1,9 секунды. Максимальная скорость превышает 400 километров в час, а запас хода на одном заряде аккумулятора достигает почти 1 000 километров.

Как летает новый автомобиль от Tesla: смотрите видео

Do a kickflip! https://t.co/DJ1Bq1yu8m – Tesla (@Tesla) 16 октября 2026

Особенности версии Rocket и цена бронирования

Окончательную стоимость новинки производитель пока не объявил, однако уже открыл прием заявок. За базовую комплектацию Performance покупатели должны внести 50 тысяч евро (или аналогичную сумму в долларах США). Для модификации с газовыми ускорителями депозит значительно выше – 250 тысяч евро. Клиент сразу оплачивает 5 тысяч евро, а остальные 245 тысяч евро перечисляет в течение десяти дней.

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Экстремальную версию Rocket клиенты смогут заказать исключительно по специальным приглашениям от компании. На дорогах общего пользования полеты не разрешены из-за правил безопасности, поэтому такую модификацию будут продавать не во всех странах.

Для надежного сцепления инженеры установили под днищем специальную систему всасывания воздуха. Во время показа этот механизм прочно удерживал спорткар вверх дном на наклонной эстакаде.

Один из трюков, которые непонятно почему существуют в автомобиле: смотрите видео

Руководство бренда подчеркнуло, что Roadster станет последним автомобилем компании с рулем, потому что в дальнейшем все силы будут направлены на беспилотные платформы.

Так что он может летать, как ракета. Он может делать перевороты, он может выполнять сумасшедшую гимнастику, все, что угодно,

– прокомментировал генеральный директор Tesla Илон Маск.

Tesla Roadster / Фото Tesla

Реакция рынка и долгий путь к конвейеру

На громкую премьеру мгновенно отреагировал американский стартап Alef Aeronautics, который также создает электрические летательные аппараты. Компания выложила в сеть видео, где ее собственный прототип пролетает над несколькими автомобилями, в том числе над Tesla.

"Приветствуем Tesla в гонке летающих автомобилей, мы здесь были в одиночестве одиннадцать лет",

– заявил генеральный директор Alef Джим Духовни.

Так выглядит автомобиль от Alef: смотрите видео

Он добавил, что здоровая конкуренция поможет быстрее разработать законы для новой отрасли и привлечет дополнительные инвестиции.