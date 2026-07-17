Tesla нарешті випустила велосипед, але новинка розчарувала фанатів бренду

Роками прихильники Ілона Маска просили створити електричний велосипед від Tesla. Компанія нарешті дослухалася до побажань і представила власний двоколісний транспорт. Чому ж усі незадоволені?

Що випустила Tesla

Як пише Electrek, Tesla додала до свого онлайн-магазину модель велосипеда під назвою Balance Bike for Kids. Як можна зрозуміти, вона розрахована на дітей. У цьому випадку – віком від 2 до 5 років.

Новинка отримала впізнаваний дизайн компанії, але не має ані педалей, ані мотора. Дитина відштовхується ногами від землі й таким чином вчиться тримати рівновагу та керувати велосипедом перед переходом на звичайну модель.

Що отримують покупці?

За 225 доларів покупець отримує легку магнієву раму та сидіння, яке можна регулювати у п’яти положеннях. На рамі є напис Tesla, а спереду – фірмовий логотип "T".

За офіційними характеристиками, максимальна вага дитини може становити 77 фунтів, тобто приблизно 35 кілограмів.

У комплект входять усі потрібні інструменти для складання велосипеда.



Balance Bike for Kids / Фото Tesla

Чому фанати розчаровані?

Роками прихильники Tesla чекали на повноцінний електровелосипед. Ідею такого транспорту регулярно підігрівали фанатські рендери, опитування та чутки про міфічний Tesla Model B.

Ілон Маск не раз відкидав цю ідею, хоча іноді сам підливав олії у вогонь. Тож замість дорослого електробайка шанувальники отримали дитячий "біговел".

Чи не завелика ціна?

225 доларів – це вже преміальний сегмент, хоча й не рекордний для таких моделей. Звичайні якісні біговели коштують від 50 до 120 доларів у США.

Для порівняння, Hornit AIRO з магнієвою рамою продається приблизно за 73 долари, тоді як Woom 1 коштує 249 доларів, а Strider 14x Sport – 220 доларів. Тобто Tesla поставила свій біговел у один ряд із найдорожчими моделями на ринку.

Що роблять конкуренти?

Поки Tesla запускає нішевий дитячий продукт, інші автовиробники вже давно вийшли на ринок велосипедів. Серед них – BMW.

А серед EV-брендів власний напрям електровелосипедів уже розвиває Rivian через дочірню компанію Also.

Біговел Tesla навряд чи матиме сильний вплив на ринок, але цілком може стати бажаним подарунком для дітей власників бренду. Зазвичай такі продукти від компанії розкупляють дуже швидко.