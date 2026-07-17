Что выпустила Tesla

Как пишет Electrek, Tesla добавила в свой интернет-магазин модель велосипеда под названием Balance Bike for Kids. Как можно понять, она рассчитана на детей. В данном случае – в возрасте от 2 до 5 лет.

Новинка получила узнаваемый дизайн компании, но не имеет ни педалей, ни мотора. Ребенок отталкивается ногами от земли и таким образом учится держать равновесие и управлять велосипедом перед переходом на обычную модель.

Что получают покупатели?

За 225 долларов покупатель получает легкую магниевую раму и сиденье, которое можно регулировать в пяти положениях. На раме есть надпись Tesla, а спереди – фирменный логотип "T".

Согласно официальным характеристикам, максимальный вес ребенка может составлять 77 фунтов, то есть примерно 35 килограммов.

В комплект входят все необходимые инструменты для сборки велосипеда.



Balance Bike for Kids / Фото Tesla

Почему фанаты разочарованы?

Годами поклонники Tesla ждали полноценного электровелосипеда. Идею такого транспорта регулярно подогревали фанатские рендеры, опросы и слухи о мифическом Tesla Model B.

Илон Маск не раз отвергал эту идею, хотя иногда сам подливал масла в огонь. Поэтому вместо взрослого электровелосипеда поклонники получили детский "беговел".

Не слишком ли высокая цена?

225 долларов – это уже премиальный сегмент, хотя и не рекордный для таких моделей. Обычные качественные беговелы стоят от 50 до 120 долларов в США.

Для сравнения: Hornit AIRO с магниевой рамой продается примерно за 73 доллара, тогда как Woom 1 стоит 249 долларов, а Strider 14x Sport – 220 долларов. То есть Tesla поставила свой беговел в один ряд с самыми дорогими моделями на рынке.

Что делают конкуренты?

Пока Tesla запускает нишевый детский продукт, другие автопроизводители уже давно вышли на рынок велосипедов. Среди них – BMW.

А среди EV-брендов собственное направление электровелосипедов уже развивает Rivian через дочернюю компанию Also.

Беговел Tesla вряд ли окажет сильное влияние на рынок, но вполне может стать желанным подарком для детей владельцев этого бренда. Обычно такие продукты от компании раскупают очень быстро.