Tesla на автопілоті ледь не в'їхала в поїзд, зафільмувавши все на чотири камери

Власник електромобіля Tesla нещодавно пережив жахливий досвід, коли його автомобіль намагався в'їхати прямо в поїзд, що перетинав залізничний переїзд. На щастя, він вчасно зреагував і зміг уникнути зіткнення, хоча машина все ж постраждала.

Як стверджує водій, автомобіль був у режимі повного автономного водіння (FSD). Ба більше, це вже не перший подібний випадок, коли він стикається з тривожним інцидентом саме на залізничному переїзді. Імовірно, саме цей факт і врятував йому життя, бо він був частково готовий, що це може повторитися.

Дивіться також Електромобілі Tesla з автопілотом продовжили потрапляти в ДТП, що призводить до десятків смертей

Що сталося

Я володію своєю Tesla менше року, і за останні шість місяців вона двічі намагалася в'їхати прямо в поїзд, що проїжджав повз, перебуваючи в режимі FSD,

– написав у неділю користувач форуму під ніком Craig Doty II з Камдена, штат Огайо, США.

За його словами, останній інцидент стався 8 травня 2024 року. Він також має запис з відеореєстратора та, як можна побачити, з бортових камер автомобіля.

Момент, коли Tesla ледь не зіткнулася з вагонами: відео

На відео можна побачити, що, хоча в той день і було туманно, вагони в русі стали помітні за багато метрів. Але автівка наближається, навіть не думаючи скидати швидкість чи зупинитися. В останній момент водій звертає праворуч, спрямовуючи Tesla в шлагбаум.

Інший ракурс інциденту: відео

Коментатори на форумі здебільшого ставили логічні запитання, намагаючись дізнатися більше про те, чому це могло статися. Але деякі висловили скептицизм щодо того, що автор відео насправді використовував FSD.

Щодо цієї технології останнім часом виникає чимало суперечок. Одні звинувачують її в тому, вона не вберегла від аварії або й навіть сама спровокувала її, інші ж намагаються на своєму прикладі довести безпечність автопілота. В одному з випадків власник електромобіля Tesla навіть поставив власну дитину на шляху машини, щоб показати, що вона зупиняється, коли виявляє людину.

Craig Doty II відкинув скептицизм, сказавши, що здебільшого FSD працює просто чудово, але з моменту купівлі автомобіля у нього було два випадки, які викликали занепокоєння.

Обидва інциденти сталися на різних залізничних переїздах, де я був першим автомобілем на колії. Щоранку мені доводиться долати 55 миль в один бік, і 98% часу FSD робить саме те, що має робити,

– пише він.



Tesla після аварії / Фото Craig Doty II

Деякі з коментаторів припустили, що автор відео, можливо, використовує менш складну версію FSD, яка більше схожа на круїз-контроль. Але він продовжує стверджувати, що не намагається займатися "страховим шахрайством", стверджуючи, що це було в FSD. Він додає, що його "дуже турбує те, що система FSD двічі не змогла розпізнати поїзд, що перетинає залізничну колію".