Новий інцидент з Tesla: Robotaxi врізалось у припаркований автомобіль

Нещодавно в Остіні, штат Техас, одне з автономних роботаксі Tesla зіткнулося з припаркованим автомобілем після завершення поїздки. Інцидент, зафіксований на відео, викликав хвилю обговорень щодо безпеки нової технології компанії. Що стало причиною цього зіткнення та які наслідки для розвитку автономного транспорту?

Деталі зіткнення

Це перший офіційно зафіксований інцидент за участю автономного роботаксі Tesla. За інформацією, опублікованою на основі відео YouTube-каналу DirtyTesla, автомобіль, який працював у режимі повного автопілота, злегка зачепив припаркований Toyota Camry після того, як висадив пасажира. Подія сталася в тісному провулку, коли роботаксі намагалося виїхати з парковки. На відео видно, як машина зупиняється, а потім різко повертає ліворуч і врізається в колесо припаркованого авто, пише 24 Канал.

Дивіться також Регулятори взялися за роботаксі Tesla вже через день після його запуску: що з ним не так

На щастя, серйозних пошкоджень чи травм не було зафіксовано. Відстань між автомобілями була занадто малою для значного прискорення, тому контакт обмежився легким дотиком до Toyota. За словами автора відео, оператор безпеки Tesla, який перебував у машині, вчасно втрутився, а згодом пересів на місце водія та від'їхав із місця події. Причина, чому роботаксі обрало такий нелогічний маршрут і врізалося в припарковане авто замість того, щоб нормально виїхати, залишається невідомою.

Цей інцидент стався лише через два тижні після запуску служби роботаксі Tesla в Остіні 22 червня 2025 року. Наразі сервіс працює в тестовому режимі з невеликою кількістю автомобілів і доступний лише для обмеженого кола запрошених осіб, переважно інфлюенсерів та прихильників компанії. Кожна поїздка коштує 4,20 долара, що є очевидним натяком на куріння марихуани – гумор Ілона Маска в усій красі.

Проблеми з безпекою Tesla Robotaxi

Цей випадок із зіткненням не є єдиним прикладом проблем із роботаксі Tesla. За короткий час після запуску сервісу в Остіні з’явилося кілька вірусних відео, які демонструють інші порушення та помилки в роботі автономної системи. Наприклад, зафіксовано випадки, коли роботаксі їхало по зустрічній смузі, різко гальмувало без видимої причини або реагувало на миготливі вогні поліції, які не перебували на його шляху. Такі інциденти викликали занепокоєння як у місцевих жителів, так і у федеральних регуляторів.

Національна адміністрація безпеки дорожнього руху (NHTSA) вже звернулася до Tesla з проханням надати додаткову інформацію про ці випадки. Агентство заявило, що вивчає "інциденти, пов’язані з потенційними дефектами безпеки", і готове вжити необхідних заходів для забезпечення безпеки на дорогах. Експерти в галузі автономного водіння зазначають, що технологія Tesla, яка базується переважно на камерах та штучному інтелекті, може мати недоліки в порівнянні з конкурентами, такими як Waymo, що використовує комбінацію камер, лідарів і радарів.

Запуск роботаксі Tesla є важливим кроком у розвитку автономного транспорту, який, за даними досліджень, може значно знизити споживання палива та викиди вуглекислого газу. Наприклад, дослідження MIT раніше показало, що якби всі автомобілі були автономними, споживання палива могло б зменшитися на 18%, а викиди CO2 – на 25%. Однак такі інциденти, як зіткнення в Остіні, піднімають питання про готовність технології до широкого використання на громадських дорогах.