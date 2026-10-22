Ілон Маск побудує школу для роботів Optimus

Tesla готує "академію" для гуманоїдних роботів Optimus. Там їх навчатимуть за допомогою штучного інтелекту.

Навіщо роботам школа?

Керівник Tesla Ілон Маск розповів про плани компанії під час звіту за третій квартал. За його словами, для якісного навчання Optimus потрібно збудувати спеціальну "академію", а вихід на виробництво мільйона роботів на рік може зайняти понад рік, пише Wccftech.

Відомо, що роботи працюватимуть на штучному інтелекті, саме тому Tesla збирається збудувати для них школу. За словами Маска, компанія досі працює над низкою важливих питань щодо архітектури ШІ.

Щоб зібрати потрібні дані, Tesla має виготовити десять – двадцять тисяч роботів, які навчатимуться самостійно, виконуючи завдання в симульованому середовищі. Їх Маск називає "Optimi". В академії роботи практикуватимуть широкий спектр завдань, а зібрані дані допоможуть дедалі краще виконувати ці завдання.

Для Terafab готують величне майбутнє

Окрему увагу Маск приділив Terafab, власному проєкту з виробництва чипів. Дослідницька фабрика розташована в Остіні, і, за словами Маска, обладнання почнуть налагоджувати в першій половині наступного року.

Ми почнемо вводити обладнання в експлуатацію в першій половині наступного року. І, сподіваюся, якщо все піде добре, ми виготовимо перший тестовий чип, просто щоб перевірити, чи вміємо ми взагалі робити чипи, приблизно в травні чи червні,

– прокоментував Ілон Маск.

Що відомо про плани Terafab?

Спершу Terafab планують запустити на потужності 100 тисяч пластин на місяць, а далі наростити її до мільйона. Раніше Маск розповідав, що на старті фабрика випускатиме лише кілька тисяч пластин щомісяця, адже початкова мета – просто перевірити ідеї.

Мета проєкту – випускати якісь корисні чипи у великих обсягах приблизно в третьому кварталі 2028 року.

Маск упевнений, що цінність Terafab, ймовірно, дорівнюватиме економіці цілої держави і поставить її в топ-20 економік світу.

Ключовий партнер проєкту – Intel, яка співпрацює з Terafab щодо техпроцесу 14A. Це наступне покоління технологій виробництва чипів від компанії. Маск не уточнив, яку роль 14A відіграватиме в плані масового виробництва 2028 року. Сама Intel підтвердила, що серійне виробництво за цим техпроцесом стартує в першому кварталі 2028 року. Крім того, Terafab відіграє важливу роль у планах Tesla зі створення чипів AI5, які керуватимуть роботом Optimus.

Навколо проєкту вистачає суперечок. За повідомленнями, Маск узявся за Terafab після того, як Intel та інші компанії відмовили йому в продажу заводів. Є й скептики, які вважають, що йому краще було б відправляти ракети на Марс.