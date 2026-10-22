Зачем роботам школа?

Глава Tesla Илон Маск рассказал о планах компании во время отчета за третий квартал. По его словам, для качественного обучения Optimus необходимо построить специальную "академию", а выход на производство миллиона роботов в год может занять более года, пишет Wccftech.

Известно, что роботы будут работать на основе искусственного интеллекта, именно поэтому Tesla собирается построить для них школу. По словам Маска, компания до сих пор работает над рядом важных вопросов, касающихся архитектуры ИИ.

Чтобы собрать необходимые данные, Tesla должна изготовить десять–двадцать тысяч роботов, которые будут обучаться самостоятельно, выполняя задачи в симулированной среде. Их Маск называет "Optimi". В академии роботы будут практиковать широкий спектр задач, а собранные данные помогут им все лучше и лучше выполнять эти задачи.

Для Terafab готовят грандиозное будущее

Особое внимание Маск уделил Terafab, собственному проекту по производству чипов. Исследовательская фабрика расположена в Остине, и, по словам Маска, наладку оборудования начнут в первой половине следующего года.

Мы начнем вводить оборудование в эксплуатацию в первой половине следующего года. И, надеюсь, если все пойдет хорошо, мы изготовим первый тестовый чип, просто чтобы проверить, умеем ли мы вообще делать чипы, примерно в мае или июне,

– прокомментировал Илон Маск.

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Что известно о планах Terafab?

Сначала Terafab планируют запустить с мощностью 100 тысяч пластин в месяц, а затем нарастить ее до миллиона. Ранее Маск рассказывал, что на старте фабрика будет выпускать лишь несколько тысяч пластин ежемесячно, потому что первоначальная цель – просто проверить идеи.

Цель проекта – выпускать какие-то полезные чипы в больших объемах примерно в третьем квартале 2028 года.

Маск уверен, что ценность Terafab, вероятно, будет равна экономике целого государства и поставит ее в топ-20 экономик мира.

Ключевой партнер проекта – Intel, которая сотрудничает с Terafab в области технологического процесса 14A. Это следующее поколение технологий производства чипов от компании. Маск не уточнил, какую роль 14A будет играть в плане массового производства в 2028 году. Сама Intel подтвердила, что серийное производство по этому технологическому процессу начнется в первом квартале 2028 года. Кроме того, Terafab играет важную роль в планах Tesla по созданию чипов AI5, которые будут управлять роботом Optimus.

Вокруг проекта хватает споров. По сообщениям, Маск взялся за Terafab после того, как Intel и другие компании отказали ему в продаже заводов. Есть и скептики, которые считают, что ему лучше было бы запускать ракеты на Марс.