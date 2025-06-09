Автомобіль Tesla збив бабусю, коли його камери засліпило сонце

Камери автомобіля Tesla не впоралися з яскравим сонячним світлом, що призвело до трагедії – транспортний засіб наїхав на літню жінку, завдавши їй смертельних травм.

Tesla не впоралася з сонцем

У мережі з'явилися кадри, на яких зафіксовано момент, коли Tesla збиває літню жінку на дорозі. Інцидент стався ще у 2023 році в Арізоні, коли автомобіль рухався у напрямку сліпучого заходу сонця. В салоні був водій, який мав би контролювати ситуацію, але в цей момент він рухався з увімкненою функцією автопілота. Саме автономна система виявилася причетною до фатального зіткнення, оскільки через яскраве світло вона побачила жінку занадто пізно, щоб вчасно загальмувати, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Відео аварії демонструє, як Tesla Model Y їде по шосе з досить великою швидкістю. У якийсь момент ми бачимо, що багато машин стоять на іншому боці дороги.



Інші автомобілі зупинилися на обох смугах, але через сонце Tesla не бачила, що відбувається на її смузі / Скриншот 24 Каналу

Після цього в кадрі з'являється чоловік, який з узбіччя махає водієві Tesla – імовірно, він намагався таким чином повідомити, що попереду стоять автівки. Автопілот на мить реагує на людину, роблячи ледь помітний рух убік, щоб не наїхати, однак не знижує швидкість.



Чоловік, що стояв ліворуч від дороги, помітив, що Tesla не знижує швидкість, а тому спробував повідомити водієві, що попереду затор / Скриншот 24 Каналу

За наступну секунду автомобіль проїжджає ще кілька метрів, сонце ховається за об'єкти попереду і камери нарешті бачать, що дорога не вільна, а з автівки попереду виходить жінка.



Сонце заховалося за автомобілі буквально в останню секунду перед зіткненням. Автопілот не встиг загальмувати за такий короткий час / Скриншот 24 Каналу

Це 71-річна Джона Сторі, яка їхала зі своєю дочкою та колегою в чорному Toyota 4Runner. Вона, як і багато інших водіїв зупинилися того дня через іншу аварію, що сталася попереду раніше. Як пише Bloomberg, вона допомагала регулювати рух транспорту в об'їзд. Смерть Сторі констатували на місці події.



Червона Tesla Model Y після аварії. Капот автомобіля вдарився об лобове скло, яке розбилося півколом. Подушки безпеки не спрацювали / Фото Bloomberg

Компанія Tesla, яка неодноразово ставала об’єктом критики з боку фахівців через сумнівну безпеку так званого "автопілота", повідомила про інцидент до Національної адміністрації безпеки дорожнього руху (NHTSA) лише через сім місяців після трагедії. Що відбувалося в цей час, незрозуміло.

Автономія під питанням

Цей інцидент привернув увагу до ключової проблеми Tesla – системи виявлення об'єктів. Замість технології LiDAR, яку застосовує конкурент Waymo, Ілон Маск обрав виключно камери. Такий підхід, як свідчать численні схожі аварії, має суттєві недоліки.

Річ у тім, що LiDAR будує тривимірну карту навколишнього простору, посилаючи перед собою невидимі лазерні сигнали. Миттєво повертаючись назад, вони дозволяють системам автомобіля заздалегідь знати, що попереду є перешкода. Таким чином ви можете "бачити" об'єкти перед собою навіть уночі без увімкнених фар.

Натомість звичайні камери обмежені видимим світлом. Занадто темно чи занадто яскраво – і камери не розрізнять перед собою нічого. Ілон Маск ніколи не був прихильником LiDAR, уже давно заявивши, що звичайних камер цілком достатньо.

Tesla не здається

Tesla наразі набирає інженерів для вдосконалення "систем очищення датчиків", намагаючись усунути проблеми, які вже призвели до сотень зіткнень. За оцінками, до 2024 року зафіксовано щонайменше 467 аварій, пов’язаних із самокерованим режимом.

Попри численні застереження, Tesla планує розгорнути службу роботаксі в Остіні. Юрист і транспортний інженер Брайант Вокер Сміт заявив, що компанія декларує можливості, яких насправді ще не досягла з погляду безпечного автономного керування. Це викликає занепокоєння, адже мова йде про життя людей, які щодня перебувають на дорогах.