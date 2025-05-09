Роботаксі Tesla залишилося без назви

Компанія Tesla наразі має проблеми з реєстрацією нових торгових марок, які вона планувала використовувати у своєму майбутньому сервісі автономних перевезень. Заявки на торгові знаки "Robotaxi" та "Cybercab", подані восени 2024 року, зіткнулися з серйозними юридичними перешкодами, що ставить під сумнів використання цих назв у комерційному обігу, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

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Зокрема, Відомство з патентів і торгових марок США (USPTO) відхилило одну з заявок Tesla на марку "Robotaxi", вказавши, що цей термін є "суто описовим" і загальновживаним для подібних товарів та послуг. Експерт організації зазначив, що термін "роботаксі" вже використовується іншими компаніями – наприклад, Zoox, дочірньою компанією Amazon. Це унеможливлює його реєстрацію як унікальної торговельної марки. Також у висновку йдеться, що подібні слова, як-от "ROBO", "ROBOT" або "ROBOTIC", часто зустрічаються в рекламі автономних транспортних засобів.

Відмова ще не є остаточною – Tesla має три місяці, щоб подати обґрунтовану відповідь із доказами та аргументами на користь своєї заявки. Від компанії очікують подання рекламних матеріалів, брошур, інструкцій і скріншотів з вебсайту, які демонструють фактичне використання терміна. Якщо компанія не надасть цих матеріалів, заявку буде остаточно відхилено.

Інша заявка Tesla на ту ж саму марку "Robotaxi", яка стосується вже безпосередньо послуг із перевезень – зокрема, організації спільних поїздок, оренди транспортних засобів або їх координації – усе ще перебуває на розгляді, як і подані того ж дня заявки на термін "Robobus".

Ще однією проблемною заявкою стала спроба зареєструвати торгівельну марку "Cybercab" – назву, яку Tesla використала для свого нового електромобіля без керма й педалей, створеного спеціально для сервісу безпілотних таксі. У цьому випадку USPTO призупинило розгляд через конфлікти з іншими схожими заявками, зокрема з боку компаній, які вже використовують або планують використовувати схожі назви з коренем "Cyber", наприклад, у продуктах, пов’язаних із аксесуарами для Cybertruck.

Всі ці заявки були подані 10 жовтня 2024 року – того ж дня, коли Tesla офіційно презентувала Cybercab і озвучила плани на власний сервіс автономних поїздок під час заходу під назвою "Ми, робот".

На тлі фінансових проблем, падіння продажів, бойкоту компанії, а також технічних і юридичних викликів запуск автономного сервісу Tesla тепер виглядає ще складнішим і проблемним. Ці труднощі з реєстрацією назв, хай і не критичні, додають нових бар'єрів на цьому шляху.