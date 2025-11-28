У США розробили новий манекен для краш-тестів, щоб краще захищати жінок

У США представили новий тип краш-тестового манекена THOR-5F, створений для точнішого моделювання травм, яких зазнають жінки під час ДТП. Він відображає фізіологічні особливості 95% американок та має значно більше сенсорів, ніж попередні моделі, що дозволить автоіндустрії краще оцінювати ризики.

Відмінності у травматизмі між чоловіками та жінками давно є серйозною проблемою безпеки на дорогах. Статистика демонструє вражаючий дисбаланс: жінки мають на 17% вищий ризик загибелі та на 73% частіше отримують травми в аваріях. Причина – у недостатньо точних моделях краш-тестових манекенів, які зосереджені переважно на середньостатистичному чоловікові. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну адміністрацію безпеки дорожнього руху США (NHTSA).

Навіщо створили THOR-5F і що він змінить у краш-тестах?

Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA) планує змінити ситуацію, запустивши в роботу новий манекен – THOR-5F. Його назва розшифровується як "Test device for Human Occupant Restraint", а цифро-буквений індекс означає "5-й процентиль жіночої популяції". Тобто конструкція створена так, щоб відповідати антропометричним характеристикам 95% жінок у США.

Манекен розробила компанія Humanetics, використовуючи технології, які вже застосовують у чоловічому аналогу THOR-50M. THOR-5F оснащений утричі більшою кількістю сенсорів, ніж нинішній стандарт Hybrid III. Крім того, він гнучкіший, реалістичніше відтворює рухи та має форму, засновану на анатомічних відмінностях між чоловіками та жінками.

Особливо важливо, що нова модель отримала сенсори тиску в області таза та живота. Саме ці зони залишалися недостатньо дослідженими в попередніх манекенах, тоді як у реальних ДТП вони часто є ключовими для розуміння механізму травм у жінок.

Як пише Car and Driver, попри прогрес, THOR-5F з’явиться в офіційних краш-тестах не одразу – сертифікація NHTSA може завершитися лише до 2027–2028 модельних років. Водночас деякі автовиробники вже зараз використовують подібні передові моделі у власних внутрішніх тестуваннях.

Запровадження THOR-5F забезпечить більш точну оцінку безпеки автомобілів для всіх водіїв. Його поява має допомогти зрозуміти, наскільки ефективно виробники захищають не тільки умовного "середнього" водія, а й усіх пасажирів – незалежно від статі.