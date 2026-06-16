Threads стрімко наближається до X: соцмережа Meta досягла нового рекорду

Соцмережа Threads продовжує активно зростати та скорочувати відставання від X. На тлі нового рекорду аудиторії Meta оголосила про запуск низки функцій, які мають зробити платформу ще більш привабливою для користувачів.

Компанія Meta повідомила, що соціальна мережа Threads досягла позначки у 500 мільйонів активних користувачів на місяць. Це один із найважливіших показників у короткій історії платформи, яка була запущена як конкурент сервісу X. Про це пише Mashable.

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Як Threads вдалося залучити пів мільярда користувачів?

Threads з'явився у 2023 році після того, як Elon Musk придбав Twitter, перейменував його на X та провів масштабну реорганізацію компанії. Зміни в політиці модерації та роботі соцмережі відкрили можливості для появи нових платформ, і Meta однією з перших скористалася цією ситуацією.

Сьогодні Threads майже наздогнала X за аудиторією. Офіційних даних про щомісячну кількість користувачів X компанія не публікує, але галузеві оцінки вказують приблизно на 560 мільйонів активних користувачів на місяць. Таким чином, різниця між двома платформами вже не виглядає настільки значною.

У Meta називають одним із головних драйверів зростання функцію Communities. Вона дозволяє користувачам об'єднуватися навколо певних тем і вести тематичні обговорення.

Компанія настільки задоволена результатами цього напрямку, що вирішила вивести Communities зі стадії бета-тестування та зробити їх повноцінною частиною платформи.

Разом із цим Meta запускає спеціальний розділ Communities Hub. Він з'явиться в головному меню застосунку та допоможе швидше знаходити нові спільноти, а також перемикатися між ними.

Окрім цього, спільноти отримають окремі іконки для кращої навігації, а користувачі бачитимуть спеціальний індикатор Community Progress. Він показуватиме, наскільки близька певна популярна тема до перетворення на окрему спільноту.

Що таке статус Community Champion?

Meta також розширює програму Community Champion. Цей статус отримують користувачі, які регулярно створюють контент, беруть участь в обговореннях і допомагають розвивати окремі спільноти. Завдяки новим змінам кількість таких учасників збільшиться.

Компанія розраховує, що активні автори допоможуть формувати більш залучені тематичні аудиторії та підтримувати якісні дискусії всередині Communities.

Ще одним нововведенням стала функція Your Algo.

Вона дозволяє користувачам більш детально налаштовувати алгоритмічну стрічку та впливати на те, які теми й обговорення потраплятимуть у рекомендації. Функція стала доповненням до раніше представленого інструменту Dear Algo, який дає можливість повідомляти алгоритму, який контент подобається користувачу більше або менше.

Головна відмінність Your Algo полягає в тому, що користувач може визначати тривалість дії своїх налаштувань. Система дозволяє застосовувати зміни на один, три або сім днів.

Водночас постійного режиму наразі немає, тому користувачам доведеться періодично оновлювати свої вподобання, якщо вони хочуть довгостроково впливати на рекомендації.

Meta робить ставку на локальні спільноти

Окремим напрямком розвитку стали локальні Communities.

Першими нову функцію отримають користувачі в Японії, Південній Кореї та на Тайвані. Для них з'являться спеціальні теги рідними мовами, що дозволить простіше знаходити тематичні обговорення та локальні спільноти. У Meta сподіваються, що такий підхід допоможе платформі ефективніше залучати користувачів на міжнародних ринках і прискорить подальше зростання аудиторії.

Досягнення позначки у 500 мільйонів активних користувачів свідчить, що Threads остаточно закріпилася серед найбільших соціальних платформ світу. А нові інструменти для спільнот і налаштування алгоритмів демонструють, що Meta продовжує активно інвестувати у розвиток свого головного конкурента X.