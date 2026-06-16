Компания Meta сообщила, что социальная сеть Threads достигла отметки в 500 миллионов активных пользователей в месяц. Это один из важнейших показателей в короткой истории платформы, которая была запущена как конкурент сервиса X. Об этом пишет Mashable.

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Как Threads удалось привлечь полмиллиарда пользователей?

Threads появился в 2023 году после того, как Илон Маск приобрел Twitter, переименовал его в X и провел масштабную реорганизацию компании. Изменения в политике модерации и работе соцсети открыли возможности для появления новых платформ, и Meta одной из первых воспользовалась этой ситуацией.

Сегодня Threads почти догнал X по аудитории. Официальных данных о ежемесячной аудитории X компания не публикует, но отраслевые оценки указывают примерно на 560 миллионов активных пользователей в месяц. Таким образом, разница между двумя платформами уже не выглядит столь значительной.

В Meta называют одним из главных драйверов роста функцию Communities. Она позволяет пользователям объединяться вокруг определенных тем и вести тематические обсуждения.

Компания настолько довольна результатами этого направления, что решила вывести Communities из стадии бета-тестирования и сделать их полноценной частью платформы.

Наряду с этим Meta запускает специальный раздел Communities Hub. Он появится в главном меню приложения и поможет быстрее находить новые сообщества, а также переключаться между ними.

Кроме того, сообщества получат отдельные иконки для удобства навигации, а пользователи будут видеть специальный индикатор Community Progress. Он будет показывать, насколько близка та или иная популярная тема к превращению в отдельное сообщество.

Что такое статус Community Champion?

Meta также расширяет программу Community Champion. Этот статус получают пользователи, которые регулярно создают контент, участвуют в обсуждениях и помогают развивать отдельные сообщества. Благодаря новым изменениям количество таких участников увеличится.

Компания рассчитывает, что активные авторы помогут формировать более вовлечённые тематические аудитории и поддерживать качественные дискуссии внутри сообществ.

Еще одним нововведением стала функция "Your Algo".

Она позволяет пользователям более детально настраивать алгоритмическую ленту и влиять на то, какие темы и обсуждения будут попадать в рекомендации. Функция стала дополнением к ранее представленному инструменту Dear Algo, который дает возможность сообщать алгоритму, какой контент нравится пользователю больше или меньше.

Главное отличие Your Algo заключается в том, что пользователь может определять срок действия своих настроек. Система позволяет применять изменения на один, три или семь дней.

В то же время постоянного режима пока нет, поэтому пользователям придется периодически обновлять свои предпочтения, если они хотят долгосрочно влиять на рекомендации.

Meta делает ставку на локальные сообщества

Отдельным направлением развития стали локальные сообщества (Communities).

Первыми новую функцию получат пользователи в Японии, Южной Корее и на Тайване. Для них появятся специальные теги на родных языках, что позволит проще находить тематические обсуждения и локальные сообщества. В Meta надеются, что такой подход поможет платформе эффективнее привлекать пользователей на международных рынках и ускорит дальнейший рост аудитории.

Достижение отметки в 500 миллионов активных пользователей свидетельствует о том, что Threads окончательно закрепилась среди крупнейших социальных платформ мира. А новые инструменты для сообществ и настройки алгоритмов демонстрируют, что Meta продолжает активно инвестировать в развитие своего главного конкурента X.