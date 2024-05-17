TikTok тепер дозволяє завантажувати 60-хвилинні відео

Окремі користувачі отримали можливість завантажувати 60-хвилинні відео в TikTok. Це кардинально міняє всю концепцію застосунка, який на початку свого існування був орієнтований виключно на короткі формати.

Це вельми цікава еволюція, яка багато що говорить про сучасну технологічну сферу: поки деякі інші застосунки копіюють TikTok у надії відхопити собі хоча б частинку популярності ринку коротких відео, сам TikTok впроваджує довгі ролики, щоб краще конкурувати з YouTube. Це розмиває межі сервісів і робить їх схожими одне на одного, позбавляючи кожен із них власної індивідуальності.

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Що відомо

Судячи з того, коли з'явилися перші повідомлення, тестування запустили лише вчора, 16 травня. Воно дозволить розробникам не лише перевірити, чи правильно працює функція, а й зрозуміти ставлення користувачів до цієї зміни. Досі найдовші відео, які були технічно можливими на сервісі, тривали всього три хвилини.

TikTok не вперше змінює часові обмеження для відеоконтенту:

На початку існування додатка тривалість відео могла становити лише 15 секунд, чого виявилось достатньо для того, щоб стати шалено популярним по всьому світу.

Поточний 3-хвилинний ліміт ввели роками пізніше і він проіснував деякий час.

Потім його було розширено до десяти хвилин.

Згодом компанія скасувала це рішення й знову обмежила тривалість лише трьома хвилинами.

Невеликі зміни тривалості відео, безумовно, можуть вплинути на траєкторію розвитку сервісу і тип контенту, який він пропонує. Але підтримка цілої години – це набагато більша справа, яка може призвести до масштабної трансформації платформи й того, як її використовують.

Насправді автори постійно зверталися до розробників з проханням дозволити завантажувати довші відео. Вони хочуть мати більше часу на такі речі, як демонстрації приготування їжі, уроки краси, плани освітніх уроків, комедійні скетчі та інше. Тож метою збільшення ліміту є надання авторам можливості експериментувати з новими або розширеними типами контенту з більшою гнучкістю, кажуть у компанії.

Якщо TikTok піде стопами YouTube, він може стати першим серйозним конкурентом американського відеохостингу за останні роки. Однак немає ніяких гарантій, що компанія не скасує цю зміну, як раніше скасувала 10-хвилинні ролики. Адже користувачі звикли до коротких відео в TikTok і швидкого й бездумного споживання контенту, тож їм може не сподобатися поява у стрічці годинних форматів.