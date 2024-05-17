Это весьма интересная эволюция, которая многое говорит о современной технологической сфере: пока некоторые другие приложения копируют TikTok в надежде отхватить себе хотя бы частичку популярности рынка коротких видео, сам TikTok внедряет длинные ролики, чтобы лучше конкурировать с YouTube. Это размывает границы сервисов и делает их похожими друг на друга, лишая каждый из них собственной индивидуальности.

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Что известно

Судя по тому, когда появились первые сообщения, тестирование запустили только вчера, 16 мая. Оно позволит разработчикам не только проверить, правильно ли работает функция, но и понять отношение пользователей к этому изменению. До сих пор самые длинные видео, которые были технически возможными на сервисе, длились всего три минуты.

TikTok не впервые меняет временные ограничения для видеоконтента:

В начале существования приложения продолжительность видео могла составлять всего 15 секунд, чего оказалось достаточно для того, чтобы стать безумно популярным по всему миру.

Текущий 3-минутный лимит ввели годами позже и он просуществовал некоторое время.

Затем он был расширен до десяти минут.

Впоследствии компания отменила это решение и снова ограничила продолжительность только тремя минутами.

Небольшие изменения продолжительности видео, безусловно, могут повлиять на траекторию развития сервиса и тип контента, который он предлагает. Но поддержка целого часа – это гораздо большее дело, которое может привести к масштабной трансформации платформы и того, как ее используют.

На самом деле авторы постоянно обращались к разработчикам с просьбой разрешить загружать более длинные видео. Они хотят иметь больше времени на такие вещи, как демонстрации приготовления пищи, уроки красоты, планы образовательных уроков, комедийные скетчи и прочее. Поэтому целью увеличения лимита является предоставление авторам возможности экспериментировать с новыми или расширенными типами контента с большей гибкостью, говорят в компании.

Если TikTok пойдет по стопам YouTube, он может стать первым серьезным конкурентом американского видеохостинга за последние годы. Однако нет никаких гарантий, что компания не отменит это изменение, как ранее отменила 10-минутные ролики. Ведь пользователи привыкли к коротким видео в TikTok и быстрому и бездумному потреблению контента, поэтому им может не понравиться появление в ленте часовых форматов.