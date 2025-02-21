Ілон Маск штучно просуває ультраправі політичні погляди в Німеччині перед виборами

Алгоритм рекомендацій, який працює в соцмережі X Ілона Маска, є політично упередженим, свідчить нове дослідження. У Німеччині він схиляється до ультраправого боку напередодні федеральних виборів, які відбудуться в неділю. У тому ж самому викрили й TikTok.

Деталі

Неурядова організація провела аналіз контенту в соціальних мережах, що відображається новим користувачам через алгоритмічно відсортовані стрічки "Для вас". Вона виявила, що обидві платформи відчутно схиляються в бік контенту на користь ультраправої партії AfD. Наприклад, у TikTok 78% політичного контенту, який був алгоритмічно рекомендований тестовим акаунтам, надходив від акаунтів, які підтримують AfD. Ця цифра значно перевищує рівень підтримки, який партія отримує в поточних опитуваннях, де її підтримують близько 20% німецьких виборців. У соцмережі X ситуація трішки краща, але не надто: Global Witness виявила, що 64% рекомендованого політичного контенту підтримували AfD, повідомляє 24 Канал з посиланням на Global Witness.

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Тестування на загальну ліву чи праву політичну упередженість в алгоритмічних рекомендаціях платформ показало, що користувачі соціальних мереж у Німеччині, які не визначилися або не підтримують нікого, стикаються з контентом правого спрямування більш ніж удвічі частіше, ніж з контентом лівого спрямування, напередодні федеральних виборів. TikTok продемонстрував для цієї категорії людей найбільший перекіс у бік правих поглядів, показуючи правий контент у 74% випадків. X не сильно відставав – 72%.

Instagram від компанії Meta також був протестований і виявився схильним до правого ухилу в серії з трьох тестів. Але рівень політичної упередженості, який він продемонстрував у тестах, був нижчим: 59% політичного контенту було правого спрямування.

Що кажуть обвинувачені компанії

Компанії, що володіють цими соціальними мережами, зазвичай намагаються відмахнутися від звинувачень в алгоритмічній упередженості. Після того, як Global Witness поділилася своїми висновками з TikTok, платформа заявила, що методологія дослідників була недосконалою, стверджуючи, що не можна робити висновки про алгоритмічну упередженість на основі кількох тестів.

X узагалі не відреагував на висновки Global Witness. Компанія розпустила свій відділ комунікацій і на будь-які запити ЗМІ надсилає у відповідь емодзі фекалій.

Ілон Маск особисто підтримав AfD

Нагадаємо, раніше Ілон Маск виступив на з'їзді ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD), приєднавшись за допомогою відеозв'язку. Він заявив про свою підтримку партії, назвав її надією Німеччини і сказав, що "дуже важливо, щоб люди в Німеччині пишалися тим, що вони німці".

Він також звинуватив діючий уряд у тому, що він "агресивно пригнічує свободу слова".

Нинішній німецький уряд, очевидно, не зацікавлений у здоров'ї та добробуті німецького народу. Тому AfD повинна боротися, боротися, боротися, особливо за більше самовизначення для Німеччини і країн Європи і менше для Брюсселя,

– сказав мільярдер.

Після цього Маска звинуватили у втручанні в німецькі вибори та загрозі європейській демократії.

Варто зазначити, що від час виборів у США експерти також повідомляли, що соцмережа X, яку Маск купив у 2022 році, так само навмисно просувала Дональда Трампа і республіканців, знижуючи видачу публікацій від демократів, зокрема Камали Гарріс, Джо Байдена і їхніх прихильників.