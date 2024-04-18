TikTok запустив сервіс для фото, щоб конкурувати з Instagram, але він більше схожий на Pinterest

TikTok експериментує з абсолютно новим додатком, який призначений лише для обміну фотографіями з текстовими підписами до них. Він називається TikTok Notes і вже доступний в деяких країнах.

Поки що не для всіх

"Ми перебуваємо на ранніх стадіях експериментів зі спеціальним простором для фотоконтенту й текстів у TikTok Notes. Ми сподіваємося, що спільнота TikTok буде використовувати TikTok Notes, щоб продовжувати ділитися своїми моментами за допомогою фотопостів. Незалежно від того, чи документуєте ви пригоди, чи виражаєте творчість, чи просто ділитеся знімками свого дня, TikTok Notes створений для тих, хто хотів би ділитися та взаємодіяти за допомогою фотоконтенту", – написала компанія на своїй сторінці в соцмережі X.

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Судячи зі скриншотів з App Store, додаток, як і TikTok, матиме дві стрічки: "Для вас" з рекомендованим контентом, а також стрічку "Слідкування".

Стрічка виглядає так, що ви легко сплутаєте її з Pinterest – два стовпчики фотографій у мініатюрах, які зберігають оригінальні пропорції, а не обрізають, наприклад, до квадрата.

Під публікаціями можна так само бачити текст, автора і кількість вподобань.

Усе стає більше схожим на інстаграм лише коли ви відкриваєте окрему фотографію. Ви побачите позначки кількості зображень у каруселі (крапки внизу), заголовок жирним шрифтом, основний текст звичайним шрифтом, коментарі, поле для їх написання, а також індикатори кількості лайків, закладок і коментарів.

Під час створення посту також можна вибрати, хто може відповідати.

Цікаво, що реєстрація нагадує те, що ми бачили у випадку Threads: коли ви відкриєте застосунок, то замість кнопки "Зареєструватися" або "Увійти" доступна (принаймні на цьому етапі) лише кнопка входу через свій поточний акаунт у TikTok. При цьому дизайн сторінки входу знову дуже знайомий і взятий з того ж Pinterest.

TikTok не повідомив, коли Notes може бути доступним по всьому світу. Зараз його можна завантажити лише в Канаді та Австралії. Можна лише точно сказати, він рано чи пізно буде запускатись і в Україні, оскільки в списку доступних мов уже зазначено українську.

Запуск нового сервісу відбувається в той час, коли багато користувачів Instagram розчаровані алгоритмами Meta, які урізають охоплення їхніх дописів у стрічці. Якщо TikTok Notes запрацює і злетить у популярності, у цих авторів може з'явитися життєздатна альтернатива для публікації фотографій.